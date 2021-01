La nouvelle éco : Pascal Leroux a ouvert une boutique à Migennes pour vendre ses fromages

La crise sanitaire change les habitudes des commerçants non sédentaires. Le fromager Pascal Leroux a décidé d'ouvrir une boutique à Migennes, en plus de ses ventes sur les marchés de l'Yonne.

Vous aviez l'habitude avant la crise sanitaire d'arpenter les marchés de la région, pourquoi avoir tenté l'aventure d'ouvrir une boutique dans le centre ville de Migennes ?

L'idée nous trottait dans la tête depuis un moment. lors de la crise sanitaire et du premier confinement, nous nous sommes aperçus que nous n'avions plus les moyens de contacter nos clients à cause de la fermeture de certains marchés. Donc en fin d'année dernière, nous avons constaté que la boutique éphémère de Migennes était libre. Nous avons donc décidé de sauter le pas pour trois mois et aujourd'hui nous souhaitons pérenniser cette expérience.

La clientèle en boutique est la même que celle sur les marchés ?

Oui en partie. Nous avons retrouvé nos clients privés de marchés et puis une autre clientèle à fait son apparition. des gens qui n'ont pas l'habitude justement de venir sur les marchés pour diverses raisons. Cette boutique nous a donc permis aussi de conquérir de nouveaux clients.

L'idée pour votre boutique était aussi de pouvoir vendre d'autres produits régionaux ?

En plus de nos deux-cents variétés de fromages, nous proposons des produits régionaux comme les farines, les œufs et les huiles des fermes de Valravillon. Nous vendons aussi les escargots de Croque Bourgogne installés sur la commune et puis aussi les pains d'épices et le miel des établissements Dosnon, une liste qui pourra s'étoffer dans les semaines qui viennent.