La nouvelle éco : Paul Boyé Technologies crée un masque virucide

L'entreprise Paul Boyé Technologies basée entre Toulouse et l'Ariège est en train de développer un nouveau type de masque capable d'éliminer toutes les bactéries et les virus à son contact.

C'est une entreprise haut-garonnaise dont on parle très souvent depuis un an sur France Bleu Occitanie : Paul Boyé Technologies, à Labarthe-sur-Lèze. La société équipe depuis des décennies les services militaires, santé, sécurité intérieure (police, gendarmerie) en France et dans une quarantaine de pays. Depuis le début de la crise sanitaire, la PME gérée par deux frères a fortement mobilisé ses effectifs sur la production de masques. Et devrait bientôt commercialiser un masque virucide annoncé comme révolutionnaire.

à lire aussi La nouvelle éco : Paul Boyé offre 25.000 masques chirurgicaux aux commerçants toulousains

Tests encourageants, commercialisation espérée en

Paul Boyé Technologies et ses 300 salariés produisent autour de 600.000 masques par jour à présent, chirurgicaux ou FFP2. En cours ce développement, un nouveau modèle : le masque Biox traité pour tuer le virus directement, au lieu de le stocker dans le masque et de laisser la possibilité d'une contamination au contact du masque.

En réalité, il s'agit d'un modèle pensé en 2012, quand les lignes de production de l'entreprise avait du mal à tourner et que les commandes de l'Etat s'étaient taries. La PME toulousaine avait pensé à un masque biologique à destination des personnels médicaux pour lutter contre les maladies nosocomiales. A cette époque, le masque a du mal à se vendre, les FFP2 étant suffisants, et la production est très vite arrêté.

Les ingénieurs de Paul Boyé ont relancé le concept en 2020, l'ont modernisé et l'entreprise espère pouvoir le commercialiser courant 2021.

à lire aussi Faute de commandes de masques de l'Etat, Paul Boyé renonce à agrandir son site en Haute-Garonne

La nouvelle éco est à écouter tous les matins à 07h15 sur France Bleu Occitanie.