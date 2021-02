La nouvelle éco : pendant la crise sanitaire, l'activité de Jock tourne à plein régime

S'il y a bien un secteur qui ne s'est pas arrêté pendant la crise sanitaire, c'est celui de l'agroalimentaire. L'entreprise Jock en fait partie. Celle qui produit les fameuses crèmes dessert connues de tous les Bordelais a enregistré une croissance de 25 % en 2020.

Il faut dire que pendant le confinement, les Français se passant de restaurants et cantines se sont retrouvés aux fourneaux. Pour Jean-Philippe Ballanger, le directeur général de Jock, cela marque un retour au fait maison déjà entamé avant la crise sanitaire. "Nos catégories de produits étaient déjà très en vogue avant le confinement, témoigne-t-il, c'est sous le joug d'émissions culinaires, à la télévision et à la radio". Ce mouvement "dans les tiroirs depuis de nombreux mois" a été exacerbé par la crise.

L'envolée des ventes

L'entreprise historique, vieille de 1938, n'était pas préparée à cette explosion de la demande. Si Jean-Philippe Ballanger assure avoir vendu "de tout", il note que les levures ainsi que le sucre vanillé ont enregistré une hausse des commandes de 300 %, à tel point que l'entreprise "n'arrivait plus à livrer". C'est seulement au bout de trois semaines qu'elle s'est fixée l'objectif d'augmenter sa production : "on a pu faire des équipes en trois-huit et de week-end, ça nous a permis de produire les deux tiers de la survente, sachant que l'on était au maximum de nos capacités", raconte le directeur de Jock.

Investissement et embauches

Si l'entreprise avait déjà prévu un investissement pour 2020, avant même la crise sanitaire, elle a dû revoir ses plans et déclencher un second investissement à la sortie du confinement. Au total, Jock a investi 1,5 millions d'euros pour de nouvelles machines notamment, qui seront mises en place au mois de février. L'objectif est de doubler les capacités sur les produits les plus demandés.

Au mois de septembre, la société a également misé sur de nouvelles embauches. Cinq employés ont pu être formés, en vue de l'arrivée de ces nouvelles machines, et ont intégré l'entreprise. "On aurait aimé en embaucher une dizaine, mais finalement il est difficile de trouver des offres de salariés dans l'industrie en ce moment", explique Jean-Philippe Ballanger. La société est donc toujours à la recherche de nouveaux conducteurs de machine pour des contrats de professionnalisation.

Pérenniser la croissance

Pour Jock, l'objectif est désormais de rendre durable la croissance entamée en 2020. "Pendant le confinement, nous avons pu acquérir de nouveaux clients, distributeurs et consommateurs, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être sur une continuité d'élan", avance Jean-Philippe Ballanger. Le directeur l'espère, c'est ce qui permettra à l'entreprise "d'avoir la même activité dans les prochaines années".