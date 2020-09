La nouvelle éco : Persil et Romarin, un chef dans votre cuisine pour tous les repas de la semaine

Comment concilier une alimentation variée et une vie professionnelle chargée ? La start-up Persil et Romarin propose une solution à ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner : faire venir un chef, à domicile, pour préparer tous les repas de la semaine. Les chefs Mathieu Piron-Lafleur et Mayana Elbaz, co-fondateurs, se sont inspirés d'une méthode américaine, le "batch-cooking", conçue pour organiser et optimiser le temps passé en cuisine. Concrètement, on fait ses courses le samedi, on cuisine le dimanche et on range tout au frigo pour la semaine.

Avec Persil et Romarin toutes ces étapes sont prises en main par un chef, sélectionné par l'équipe après entretien et "prestation test" chez un particulier. Les clients s'inscrivent sur le site, choisissent le nombre de repas souhaités, et le chef vient préparer à domicile tous les plats commandés. Il apporte les courses, essentiellement des produits locaux, pour répondre à la demande croissante de consommateurs qui ont renoué avec des achats plus locaux pendant le confinement et souhaitent continuer sur cette lancée.

Une vingtaine de menus au choix

Une vingtaine de menus sont proposés chaque semaine aux utilisateurs du site, et il y en a pour tous les goûts : "On propose du végétarien, du "gluten free", et des menus pour les régimes plus particuliers, pour ceux qui veulent perdre du poids. On travaille avec une diététicienne pour valider les menus en amont. Les clients peuvent les personnaliser selon leurs préférences et restrictions alimentaires" détaille Mayana Elbaz. Un exemple de menu proposé : du cabillaud vapeur accompagné d’une purée de carottes, gingembre et cumin et de röstis de pommes de terre.

Le site fonctionne par abonnements, résiliables à tout moment, avec des tarifs à la semaine. La start-up, aujourd'hui en phase de test, espère se lancer officiellement avant la fin de l’année. Plusieurs chefs girondins ont déjà rejoint l'aventure. Et pour les clients les pré-inscriptions sont d’ores-et-déjà possibles sur le site persiletromarin.fr.

Retrouvez La Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde