La Nouvelle Eco : Petite Soif vous livre des vins régionaux

Ils sont trois, ils sont jeunes, et ils ont eu l’idée au printemps dernier de valoriser davantage les vignerons de notre région. Edouard, Camille et Hugo ont créé un site internet de livraison de boissons, majoritairement du Vin, vendu à prix caviste. Leur entreprise « Petite Soif » vient tout juste de démarrer, elle est installée à Béziers.

Comment ça marche ?

Le principe est simple. Vous commandez vos ou votre bouteille sur le site internet, comme si vous vous commandiez un repas, puis un livreur vous l’apporte chez vous, dans les 90 minutes, à Béziers ou dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ville. Les vins disponibles sont exclusivement issus de vignerons de la région. Faugères, Corbières, Pays d’Oc... Le domaine le plus éloigné se situe à Carcassonne. La cible de cette jeune entreprise, ce sont les particuliers qui, par exemple, se sont concoctés un petit diner sympathique à la maison et cherchent un bon vin pour l’accompagner, mais pas seulement. Les commandes peuvent aussi se faire en différé pour un événement plus important quelques jours plus tard.

Combien ça coûte ?

Ils ont fait le choix de ne pas dépasser le prix caviste. Ils absorbent le coût de la livraison dans le prix de la bouteille, c’est à dire, un peu plus cher que si elle provenait directement du producteur mais pas plus cher que chez les cavistes. Sur leur site, ils proposent du vin local mais également quelques références de bières et des articles alimentaires pour accompagner l’apéritif. Pour l’instant, seuls les vins sont locaux, mais les trois associés prévoient d’étoffer rapidement leurs gammes.

Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'en abusez pas !