La nouvelle éco : on peut désormais faire son marché une fois par semaine à Saint-Salvadour

La création d'un nouveau marché n'est pas fréquente. C'est pourtant ce que vient de vivre la petite commune corrézienne de Saint-Salvadour, non loin de Tulle. Ce jeudi soir le premier du genre avait lieu entre 17 et 19 heures. Il avait lieu dans l'ancienne épicerie du village avec 19 producteurs présents.

Un lieu de rencontre entre clients et producteurs

C'est la commune qui a voulu proposer ce marché. "C'est un peu suite à la crise sanitaire" explique Maxime Accou, conseiller municipal. Car de là est née la volonté de redynamiser le village de 300 habitants. "L'objectif est de ramener des gens et aussi d'aider les producteurs locaux en leur permettant par rapport à la crise sanitaire de créer un endroit où le lien pourrait se créer entre les clients et eux". Et un lieu parfait pour ça existait : l'ancienne épicerie qui n'a jamais réussi à perdurer dans le village, trop proche sans doute d'une grande surface selon l'élu.

Un marché différent

Et justement cette fois la municipalité prend garde à ne pas entrer en concurrence surtout avec le marché hebdomadaire de Seilhac, commune toute proche de Saint-Salvadour où de nombreux habitants ont leurs habitudes. En cultivant la différence : "on a vraiment chercher du local, local. Il y a des gens qui sont des petits producteurs, ou des petits artisans qui ne font pas forcément de marché". Autre particularité : les chalands de Saint-Salvadour pourront laisser leur adresse mail et obtenir ainsi dès le mardi la liste des producteurs présents le jeudi suivant et même passer commande. Une formule qui a séduit plusieurs producteurs : une vingtaine sont déjà inscrits. De quoi envisager l'avenir et la pérennité. Le marché aura lieu tous les jeudis de 17h à 19h