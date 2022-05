La nouvelle éco - Phototype, la photographie en toute liberté

La photo, c'est la passion d'Isabelle Rebourt - Ogura. Installée à Missery entre Pouilly-en-Auxois et Saulieu, elle a créé Phototype, une entreprise indépendante qui lui permet de vendre ses clichés à des commanditaires institutionnels. Mais elle laisse aussi libre court à son imagination pour des créations artistiques. Entretien avec cette photographe éprise de liberté.

Isabelle Rebourt - Ogura, photographe et gérante de Phototype à Missery (21) - Christophe Tourné

On est à la veille du mois de juin, avec traditionnellement son lot de mariages et autres fêtes du genre, c'est une période où on fait appel à vos services ou ce n'est pas du tout votre créneau ?

Ce n'est pas vraiment mon créneau. Les photos de mariage classiques, ce n'est pas mon domaine. Si je fais des photos de mariage, c'est plutôt dans le style photoreportage, décontracté, naturel.

Vos photos sont plutôt artistiques, quel type de travail réalisez vous ?

C'est assez varié. Je suis plutôt orientée "paysages, nature", mais je fais aussi des portraits et en fait, je n'ai pas un style particulier. J'utilise de l'argentique, ça peut être du numérique. Ça peut aussi combiner les deux suivant le sujet que je me donne. Parce que pour moi, c'est très important de faire une corrélation entre la technique et le sujet. C'est aussi en fonction des demandes, parce que j'ai quand même des demandes de créations artistiques. Je me mets d'accord avec le commanditaire sur le style qui correspond. Par exemple, j'ai eu une commande, il y a quelques années, de photographies de mise au tombeau bourguignonnes. C'étaient des conditions lumineuses dans de petites chapelles très mal éclairées. Donc j'ai utilisé du noir et blanc argentique avec un moyen format pour avoir une bonne définition de l'image. Et comme il y avait des groupes polychromées, j'ai colorisé un peu les tirages pour donner une idée de la colorisation.

Extrait série Mise au tombeau - Chaource - Commande du Musée de Semur-en-Auxois - Isabelle Ogura

Vous répondez à des commandes publiques ou privées ? Qui sont vos clients au juste ?

Les deux. J'ai eu des commandes de trois musées. La création, c'est plutôt de mon ressort. C'est moi qui ai besoin de créer depuis que j'ai commencé la photo. En fait, je ne peux pas m'arrêter, mais j'ai plutôt vécu de mon travail de restauration, conservation de photographies en fait.

Des restauration de vieilles photographies réalisées par Estelle Rebourt - Estelle Rebourt

Ça coûte combien de faire appel à vos services ?

C'est sur devis, parce que c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment que j'adapte mes tarifs selon la demande.

Vous avez toute une galerie de photos prises sur le seuil de maisons ou d'appartements. Racontez nous comment ça s'est passé.

C'est un peu à cause du confinement puisqu'on ne pouvait plus s'approcher. J'ai eu cette idée de photographier les gens sur le seuil de leur maison pour garder un lien aussi avec eux et quand même continuer à s'amuser. C'est un portrait qui, comme tous les portraits d'ailleurs, montre une partie de la personne dans son environnement et on essaie un peu un jeu de deviner un peu qui fait quoi. C'est né comme ça.

Vous êtes sous le statut d'une entreprise individuelle. Quels avantages vous apporte ce statut ?

Le fait de pouvoir répondre justement à des commandes publiques, faire des factures, etc... C'est quand même très lourd d'être à son compte. On a beaucoup de charges à payer donc en fait, après l'avantage, c'est la liberté. Je n'ai pas forcément un gros chiffre d'affaires (environ 25 000 euros), mais j'ai une énorme liberté et ça, j'aurais du mal à m'en passer. Mais, je ne suis pas une grande consommatrice, je ne suis pas très riche, mais ça va venir (rire).

Quels sont vos projets artistiques pour ces prochains mois ?

Au mois de juin, je vais participer à un projet qui s'appelle diapoké, ça combine musique et photographies. On chante en direct en lien avec des images sous forme de montage vidéo. Et c'est un très joli projet qu'on a déjà commencé. Là, on fait quatre dates à Lyon, Saint-Etienne, Firminy et Faye sur Lignon. Je vais exposer aussi mes photos de fenêtres au "Ptiot bistrot" à côté de Nolay au mois d'août, et aussi à la Colline de Flavigny, c'est une librairie à Favigny sur Ozerain où je vais exposer fin juin, début juillet.