La nouvelle éco : Picard le géant français du surgelé poursuit sa conquête du sud-ouest

Picard à la conquête de notre terroir du sud-ouest. La marque française de surgelés poursuit sa conquête de l'ouest et du sud-ouest, et pas que dans les grandes villes. Sa responsable expansion Grand sud, Claire Sénac, est l'invitée de la Nouvelle éco sur France Bleu Occitanie.

Claire Sénac, Picard a véritablement la volonté de s'implanter encore plus en Occitanie, et donc pas que dans les grandes villes?

Oui, tout à fait. Picard, aujourd'hui a un plan de croissance qui est ambitieux parce qu'il vise 200 ouvertures de magasins d'ici à 2026 et l'ouverture de Montgiscard rentrait pleinement dans ce plan de croissance. Parce que c'est une ville qui a connu ces derniers temps un bond démographique et également un développement de sa zone commerciale. Ce qui nous a permis aujourd'hui de continuer notre maillage de l'agglomération toulousaine parce qu'on était déjà présents à Castanet.

On parle de l'agglo toulousaine, de Montgiscard, de la Haute-Garonne. Les autres départements aux alentours vous intéressent également?

Oui, tout à fait. Toute l'Occitanie nous intéresse. Et j'ai envie de dire qu'on se développe aujourd'hui par le biais de la franchise qui s'implante dans des villes un peu plus excentrées de notre réseau. Des villes entre 8.000 et 15.000 habitants, avec une zone de chalandise un peu plus élargie de 10.000 ménages.

Ça veut dire aussi Claire Sénac, vous qui êtes responsable Expansion Grand Sud chez Picard, qu'une ouverture d'enseigne ça veut dire aussi des embauches localement, de la création d'emplois?

Tout à fait. Magasin Picard, aujourd'hui à environ trois salariés. C'est des petites équipes parce que nous, on est très attaché à la proximité et les équipes à l'intérieur des magasins sont là pour accueillir nos clients avec le sourire, avec vraiment une relation clients privilégiés. D'ailleurs, sur toute la région Occitanie, on emploie environ 500 personnes. C'est vrai que la région sud-ouest est vraiment une région porteuse pour nous. D'ailleurs, ces cinq dernières années, il y a eu 13 ouvertures juste dans la région Occitanie. Donc, c'est quand même un bon résultat. Et c'est une enseigne qui se porte plutôt bien dans cette région.