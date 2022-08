La nouvelle éco - Plein de projets et de gros défis pour la Fromagerie Delin à Gilly-lès-Cîteaux

Philippe Delin est un chef d'entreprise audacieux. Après avoir lancé en avril dernier la fabrication de lait 100% côte-d'Or en brique, il envisage maintenant de doubler sa surface et ses capacités de production et ce dans un contexte difficile pour bon nombre d'entreprises. Il doit faire face à la hausse des prix de l'énergie et aux incertitudes de production de lait dans les prochains mois. Pas de quoi en faire un fromage ? Et bien si justement pour le PDG de la Fromagerie Delin à Gilly-lès-Citteaux. Entretien.

Philippe Delin, le PDG de la Fromagerie Delin à Gilly-lès-Cîteaux Copier

Philippe Delin de la fromagerie Delin © Radio France - Stéphane Conchon

Vous avez lancé une brique de lait 100 % Côte d'Or. Le concept prend bien ?

Le concept prend très bien parce qu'aujourd'hui on est pratiquement à 5 à 6.000 litres de lait par semaine vendus en briques depuis le lancement. Pour nous, c'est vraiment un bon démarrage. Je pense qu'avec la rentrée et tout ce qui se passe par rapport à l'actualité sur le lait, ça va encore monter en puissance.

La Fromagerie Delin va bénéficier du soutien financier de l'enseigne Carrefour. Vous faites partie des six projets retenus au niveau national. Ça représente un coup de pouce de combien ?

Notre projet s'élève 4 millions d'euros d'investissements pour le stérilisateur et la ligne de conditionnement. Et là, l'enseigne Carrefour nous attribue 80 000 € de subventions. Et puis aussi la Région qui nous finance à hauteur de 40 % également. Donc c'est vrai qu'on est quand même pas mal aidé pour ce lait local. Et c'est différents laits locaux parce qu'on va faire du lait de Côte d'Or, du Jura, de Saône et Loire, de Haute-Marne, du Doubs etc...

Rassurez nous, vous allez continuer à faire du fromage ?

Ah oui ! En fait, c'est clair. C'était aussi justement par rapport à la fabrication de fromages qu'on a voulu sortir ces laits régionaux et départementalisés. Cela nous permet de récupérer de la matière grasse, pour faire nos fromages enrichis en matières grasses. Donc c'est vraiment une stratégie à long terme, étant donné qu'on voit de plus en plus la pénurie à venir sur le lait et la matière grasse. Et nous, c'était une façon de produire la crème, la matière grasse pour remettre dans le lait quand on fait des Brillat-Savarin notamment, ou les types de fromages qui nécessitent ces apports.

En parlant de stratégie, vous voyez assez grand car vous allez doubler le site de production ?

Oui. On attendre le rachat des terrains situés à côté. La communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, est en train de les viabiliser et pour vendre ces terrains. On devrait racheter deux hectares pour, d'ici 2 à 3 ans, doubler notre capacité de production. Et puis on réfléchit aussi maintenant sur la flambée des prix des énergies avec la hausse du gaz et de l'électricité. On va en produire une partie en utilisant des énergies renouvelables, parce qu'on est maintenant dans une situation assez catastrophique par rapport aux coûts de l'énergie à l'heure actuelle.

Ça vous impacte vraiment ?

Oui. Rien que pour le gaz, pour donner une idée, on est passé de 150 000 € à pratiquement 1 million d'euros sur une année, donc c'est inimaginable. D'ailleurs, on est contraint de le répercuter par une hausse des prix que je ne voulais pas, et ce au 1ᵉʳ octobre. On n'a pas de visibilité, on ne sait pas du tout où on va . C'est pour ça qu'on réfléchit depuis quelques semaines, à essayer de mettre en place de nouvelles installations pour produire des énergies renouvelables.

Faut-il craindre une pénurie de lait dans les prochains mois ?

Le lait, c'est la matière première pour la fabrication de fromages, mais comme beaucoup de produits, le spectre d'une pénurie pointe à l'horizon. Les prix d'envolent. Mais pour Philippe Delin, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine ou même la sécheresse, c'est juste un retour de manivelle après des années à sous payer le lait. Beaucoup de producteurs ont jeté l'éponge d'où cette baisse de la quantité de lait sur les marchés.

"Depuis quelques temps, le marché "spot", c'est à dire le surplus de lait qu'on peut avoir en France ou dans le monde, a cessé d'évoluer à. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 250 € du 1000 il y a un an et là on est à plus de 600 € du 1000. On a encore subi 16 % de hausse cette année par rapport à ces inflations et ces coûts de production pour nos agriculteurs. On sent très bien qu'aujourd'hui il y a un manque de lait. Ce n'est pas par rapport à la crise ukrainienne, ce n'est pas par rapport à toutes ces différentes crises, c'est surtout malheureusement lié à la baisse de la production. A force de ne pas avoir payé pendant des années le juste prix, on en paye les conséquences. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de production de lait en France ou dans le monde et du coup une forte demande par rapport à la consommation qui fait justement cette pénurie qu'il y a déjà et qu'il va y avoir petit à petit." explique le PDG de la fromagerie.

