La nouvelle éco : plus besoin de pass sanitaire pour entrer dans les centres commerciaux en Isère

On ne vous demandera plus votre pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux isérois ! La mesure prend fin le mercredi 6 septembre dans les cinq centres concernés (Ikéa Saint Martin d'Hères, Leclerc Comboire à Echirolles, Grand'Place à Grenoble, le centre Leclerc de Tignieu-Jameyzieu et le centre commercial Carrefour de L'Isle d'Abeau) car le taux d'incidence est repassé sous les 200 cas pour 100.000 habitants dans le département. Une très bonne nouvelle pour Aurélie Lasalle, directrice du centre commercial Carrefour de L'Isle d'Abeau.

Trois semaines à peine après sa mise en place, finalement, plus besoin de contrôler le pass sanitaire à l'entrée du centre commercial. C'est un soulagement on imagine ?

Ah c'est un énorme soulagement pour nous, pour les commerçants. Et ça va être aussi un soulagement pour nos clients qui parfois ont été contraints de ne pas pouvoir venir nous voir dans un centre commercial.

Est-ce que cette obligation de présenter le pass sanitaire a vraiment pesé sur la fréquentation du centre et sur le chiffre d'affaires ?

Ça a pesé sur l'ensemble des commerçants, même si dans ce site de L'Isle-d'Abeau on a la chance d'avoir onze boutiques extérieures qui n'ont pas eu besoin du pass sanitaire, ça a quand même freiné les achats et la fréquentation de nos clients, à un point relativement important. Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais oui, ça a été extrêmement lourd et pesant pour tous, même pour les salariés.

Il y a quand même des enseignes de restauration dans ce centre commercial. Il faudra toujours le pass pour venir y manger, est ce que ça ne risque pas de créer de la confusion entre les endroits où il le faut, ceux où il ne le faut pas dans une même structure ?

Je pense que les clients sont parfaitement habitués au fait que dans la restauration, il va falloir le pass sanitaire. On a la chance d'avoir une brasserie comme la Brasserie de la Paix, qui a une très bonne organisation, et des clients qui lui sont fidèles et qui comprennent que le pass sanitaire est obligatoire encore en restauration. Je ne pense pas que ça crée tellement de confusion

Entre la restauration, les magasins de vêtements et puis la grande surface, ça reste quand même un vrai lieu de brassage de la population. Retirer le poste sanitaire, est-ce que c'est retirer une sécurité face à la pandémie?

Je vous retournerez la question, est-ce que mettre un pass sanitaire en enlevant des clients dans un centre de grande taille, pour que les gens aillent ensuite se réfugier dans les centres de plus petite taille et être plus entassés ... Je ne crois pas. Au contraire, on laisse plus de liberté et plus d'espace aux clients qui vont pouvoir aller choisir là où ils vont.

Le taux d'incidence est de 136 cas pour 100.000 habitants en Isère en ce moment. Est-ce que vous redoutez un éventuel retour du pass obligatoire si ce taux augmentait de nouveau ?

Pour l'avoir partagé avec les commerçants du centre commercial, ils ont un gros soulagement, mais leur crainte c'est : pour combien de temps ? Est-ce qu'on n'a pas une épée de Damoclès sur la tête, est-ce que ça va revenir, est-ce qu'on va être obligé à nouveau de mettre le pass sanitaire. Quoi qu'il arrive, nous on va garder en mémoire cette chose et on va surveiller effectivement le taux d'incidence tous les jours, comme on le fait depuis plusieurs semaines maintenant.