La nouvelle éco : plus de 200 postes à pourvoir dans plusieurs agences Manpower en Mayenne

Plus de 200 postes à pourvoir en Mayenne : les agences d'intérim Manpower à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne recherchent des candidats dès à présent avec des profils variés et dans différents secteurs, comme le BTP et l'industrie.

Les agences Manpower de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne recrutent plus de 200 candidats pour répondre aux besoins d'entreprises dans le BTP et l'industrie notamment. Les postes sont à pourvoir dès à présent : les candidats sans expérience peuvent également postuler car des formations peuvent être mises en place par Manpower.

Profils débutants et expérimentés

Certains secteurs d'activité en Mayenne ont le vent en poupe, comme l'industrie, l'agro-alimentaire, le BTP ou le transport logistique. Manpower a actuellement 200 postes à pourvoir dans le département : "Ce sont des postes qui sont à la fois en intérim, en CDI, intérimaires et CDI pur", précise Valérie Rouvereau, responsable des agences de Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne.

Aucune expérience particulière n'est requise car les débutants comme les candidats confirmés peuvent postuler. "On peut être amené à faire de la formation pour des intérimaires ou des salariés qui seraient débutants afin de développer leurs compétences et pouvoir ainsi les intégrer dans les entreprises du bassin d'emploi", souligne Valérie Rouvereau. Les étudiants peuvent également postuler, à condition qu'ils soient disponibles "un ou deux mois cet été".

Valérie Rouvereau reconnaît que "c'est assez surprenant" d'avoir 200 postes à pourvoir dans ce contexte de crise sanitaire, peu propice à l'embauche des entreprises. "La reprise d'activité s'explique aussi parce que leurs clients reprennent et que les stocks sont parfois tombés un petit peu bas et qu'elles travaillent en flux tendus. Comme elles sont en flux tendus, elles doivent augmenter leur production pour refaire un petit peu de stock et répondre à la demande de leurs clients. Après, on voit aussi que certains secteurs d'activité ont pu souffrir. On parle beaucoup en ce moment de l'hôtellerie, de la restauration et ils anticipent une reprise, ce qui fait que nos industries agro alimentaires sont très sollicitées pour relancer des productions", affirme Valérie Rouvereau.