"La Nouvelle Eco" : plus de 500.000 euros de pertes pour le rêve bleu à Château-du-Loir

Le cabaret "le rêve bleu" est de nouveau fermé avec le confinement. Les pertes sont estimées à plus de 500.000 euros selon le gérant et les réservations ne sont plus possibles.

C'est un nouveau coup dur pour le cabaret "le rêve bleu" basé à Château-du-Loir en Sarthe. Avec le deuxième confinement, l'établissement a du fermer ses portes au public. Tous les salariés sont à l'arrêt et les réservations sont interrompues.

500.000 euros de pertes

L'établissement est totalement fermé. Tous les salariés sont à l'arrêt. Il n'y a aucun possibilité de recevoir du public. Les cuisiniers et les personnels de la salle sont en chômage partiel et la troupe est au chômage car ils ont le statut d'intermittents du spectacle et il n'y a pas de chômage partiel dans ce secteur d'activité. Le gérant Franck Alexandre a estimé les pertes à environ 500.000 euros. Pour lui, ce qu'il y a de plus difficile, c'est que pour le moment il n'y a pas de date de réouverture. Du coup, toutes les nouvelle réservations sont suspendues.

Spectacle du cabaret "le rêve bleu" (illustration) - @lerêvebleu

Les répétitions continuent

La troupe est composée d'une quinzaine d'artistes entre les chanteurs, danseuses, et personnels techniques. Si tous les spectacles sont interrompus, des répétitions devraient avoir lieu dans les prochains jours afin d'assurer la continuité du spectacle. Les dirigeants du cabaret "le rêve bleu" espèrent pouvoir rouvrir au plus vite mais ce qui est sur c'est que les investissements comme les nouveaux éclairages qui étaient prévus pour l'année prochaine ne se feront pas.

À réécouter : les différents épisodes de la Nouvelle Eco