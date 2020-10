La Nouvelle Eco : Pôle Emploi organise un atelier pour réussir un entretien de recrutement en jobdating

A l'occasion de 5ème édition de la Semaine Laval Emploi, des chômeuses et des chômeurs ont participé à un atelier qui leur a permis d'améliorer leur communication et leur comportement dans l'optique d'un entretien d'embauche en jobdating.

C'est la 5ème édition de la Semaine Laval Emploi. Des conférences, des forums et des ateliers de formation pour les chômeurs et les chômeuses, pour se vendre, pour vendre leur candidature auprès des employeurs. Bien préparer sa communication, apprendre à gérer ses émotions et son comportement pendant un entretien en jobdating.

►► Quelques minutes pendant lesquelles la gestuelle est aussi capitale que la mise en avant de son parcours et de ses motivations. Reportage dans une agence Pôle Emploi.

Un jobdating sera organisé ce jeudi 15 octobre à la salle polyvalente, place de Hercé à Laval.

Anne Bergé est psychologue du travail dans une agence mayennaise Pôle Emploi : "simplement essayer d'être naturel, authentique, sans en faire trop. Ne jamais en rajouter. Il faut être posé. Ce qui émane du corps est important, le ton, le rythme de la voix, l'attitude, les postures, la gestion du stress qui se gère en amont, avec des exercices de respiration. Tout est important. On prend encore plus conscience aujourd'hui que la gestuelle peut être décisive. Le but du jeu est d'être percutant en quelques minutes".