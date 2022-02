La nouvelle éco : POP School forme des demandeurs d'emploi et des décrocheurs scolaire aux métiers numériques

POP School propose des formations aux métiers du numérique aux demandeurs d'emploi et aux décrocheurs scolaires. L'organisme s'est récemment implanté en Picardie et démarre une session à Amiens en ce mois de février.

POP School forme des décrocheurs scolaires et des demandeurs d'emploi aux métiers du numérique. L'école, née à Lille en 2015 et propose des formations partout en France comme à Lens, Roubaix, Toulon ou Nice. Elle s'est récemment implantée en Picardie Elle démarre une nouvelle session de formation à Amiens pour 15 personnes au mois de février 2022. Il reste encore des places et il est possible de s'inscrire. Une nouvelle session de formation est également prévue à Laon pour le mois de mars.

Pas de prérequis

La formation est financée à 100% par la région Hauts-de-France. Il est nécessaire d'avoir une certaine sensibilité pour les métiers du numérique, mais il suffit d'avoir seulement des connaissances basiques en informatique. L'école s'intéresse d'abord à la motivation des candidats.