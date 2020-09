La nouvelle éco : Port-Jérôme-sur-Seine se prépare pour le dispositif "Zéro chômeur de longue durée"

Testé dans dix territoires depuis trois ans, le dispositif "Territoires zéro chômeur de longue durée" pourrait être étendu dans les prochains mois : les députés examinent cette semaine une proposition de loi visant à prolonger l'expérimentation et à l'étendre à une trentaine de nouveaux territoires, dont la commune de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), candidate pour mettre en place le dispositif à son tour.

"L'idée c'est d'expérimenter sur les territoires un modèle qui permet d'apporter une solution durable à la problématique du chômage de longue durée", rappelle Damien Restoux, membre de l'agence de développement économique de la Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, en charge des questions d'emplois et de formation.

Financer des emplois pour embaucher des chômeurs

Portée initialement par ATD Quart Monde, l'idée est de créer des entreprises à but d'emploi (EBE) proposant divers services et ne concurrençant pas des entreprises existantes. Elles embauchent, sur la base d'un Smic en CDI et sans sélection, des personnes privées d'emploi depuis plus d'un an. Via un fonds spécifique, l'Etat contribue à hauteur de 18.000 euros par an par emploi, ce qui correspond aux économies attendues pour les finances publiques (arrêt du versement du RSA ou des indemnités chômage, etc).

"On suit cette démarche depuis 2017, explique Damien Restoux. Ce qu'on constate, c'est que ça fonctionne. Les territoires qui expérimentent ce dispositif ont créé près de 900 emplois. Et quand on parle de chômage de longue durée, on parle de personnes qui sont privées d'emploi depuis un an ou plus. L'idée, c'est de se dire qu'on doit pouvoir s'organiser à l'échelle des territoires pour apporter des solutions."

Candidate pour rejoindre le dispositif, Port-Jérôme-sur-Seine a peaufiné son dossier. "Nous avons engagé des travaux pour répondre à la question des emplois qui pourraient être proposés, et deux thématiques ressortent, détaille Damien Restoux, invité ce mardi de France Bleu Normandie. Ce seraient des emplois dans le domaine des services, services à la personne et à la collectivité, mais aussi des activités autour de la transition écologique, avec des activités autour du recyclage notamment."

Les députés ont donné en commission leur premier feu vert pour élargir l'expérimentation, mais reste la question du financement : la plupart des EBE restent déficitaires à ce stade. Mais selon les associations, le coût est toujours moins élevé qu'une personne qui resterait au chômage.