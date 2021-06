La nouvelle éco : PortAlp inaugure un nouveau bâtiment pour ses "portes automatiques piétonnes" à Saint-Egrève

Maxime Duponchel, vice-président de l'entreprise PortAlp, une entreprise familiale fondée à Grenoble en 1962 et leader français sur le marché des portes automatiques est l'invité de la nouvelle éco avant de couper officiellement le ruban du nouveau bâtiment de production à Saint-Egrève.

Maxime Duponchel, vous fabriquez des portes automatiques piétonnes, mais aussi des portails, des portiques. Quelle est la différence entre tous ces produits ?

Les portes piétonnes, c'est ce que vous retrouverez dans les magasins, les centres de bureaux et les centres industriels. Et puis les portails, les barrières, ce sont des installations qu'on fait en France et dont on fait la maintenance en France, mais on n'est pas fabricants. En Isère, on ne fabrique que des portes piétonnes.

On inaugure aujourd'hui à Saint-Egrève un nouveau site de production de ces portes piétonnes. Ça veut dire que votre entreprise va bien, malgré tous les mois difficiles qu'on vient de vivre le confinement, le télétravail. Comment vous avez traversé tout ça ?

Oui, ça veut dire que l'entreprise va bien. Vous savez, quand on fait un nouveau centre de production, on commence bien avant la crise. Donc on a commencé en 2009 la construction et on a déménagé en plein milieu du Covid en août 2020. Là, on inaugure aujourd'hui et la société va bien, en effet.

Quelles sont les perspectives en termes d'emplois avec ce nouveau site? Vous déplacez vos salariés ou vous embauchez ?

Alors, on a déplacé nos salariés de 4km entre Fontaine et Saint-Egrève, et en plus, on embauche à partir de ce mois-ci et jusqu'à septembre une vingtaine de personnes en plus.

Qui vous avez équipé avec vos portes piétonnes ? Vous pouvez nous donner quelques exemples, ça nous permettait de comprendre à quoi elles servent ?

Vous avez des banques, pas mal de banques dans la ville de Grenoble ou dans le département. On va aussi retrouver des centres industriels, typiquement la société ARaymond qui est en face de moi. On va retrouver aussi le centre hospitalier, celui de Grenoble, par exemple. On a pas mal de petites sociétés, des boulangeries, des pharmacies dans le centre de Grenoble, par exemple.

La crise sanitaire, elle vous pousse en ce moment où l'on évite de toucher des surfaces que tout le monde touche ?

Oui, c'est vrai qu'on peut rentrer plus facilement dans les endroits avec des portes automatiques, sans les toucher. Mais on n'a pas senti un réel gain pendant le Covid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est à +15% et donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est le Covid ou pas, mais en tout cas, on se porte bien.

Quelle sera la nouvelle étape de votre développement après cette inauguration à Saint-Egrève?

Le développement à Saint-Egrève va nous permettre de fabriquer un peu plus de portes à partir de septembre, notamment parce qu'on rentre dans un marché qui est le marché des transports pour les façades de quai dans le cadre de l'automatisation des métros, des lignes de métro à Paris notamment ou en Autriche.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?