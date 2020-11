"La nouvelle éco" : pour bien vivre le confinement, commerçants, artisans et PME se forment au numérique

Avec le nouveau confinement, les petites entreprises sont contraintes, elles aussi, de renforcer leurs outils numériques que ce soit pour le télétravail ou pour garder le contact avec leurs clients. Afin les y aider, des formations sont proposées, comme par exemple, en Sarthe, au sein de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé. "Nous avons mis en place une série de six formations faisant écho à la digitalisation massive du premier confinement", explique Héléna Péan, du pôle développement économique et numérique. "Ces formations visent à les aider à mieux maîtriser des outils tels que les réseaux sociaux ou à les aider pour la création d'un boutique en ligne", détaille-t-elle. "Ces personnes ont une activité à gérer. Elles ne sont pas expertes en E-commerce. Nous avons ressenti l'obligation, à la communauté de communes, de les accompagner", justifie Héléna Péan.

Le digital, c'est vital !

De fait, les premiers retours sont bons. "Plus d'une trentaine de personnes ont participé à nos premières formations", se félicite la salariée du pôle développement économique et numérique de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé. "Ce sont des commerçants, des professionnels du tourisme, des artisans, des restaurateurs, des producteurs locaux. Une multitude de profils", explique-t-elle. Aujourd'hui, même les petites entreprises doivent être présentes sur le digital. "_Leurs enseigne sont fermées. Le seul moyen qu'elles ont pour commercialiser leurs produits est de passer par le 'click-and-collect' ou le drive et donc par les outils numérique_s", argumente Héléna Péan. Pour aider les entrepreneurs à former une communauté, un groupe Facebook a également été mis en place. "Il permet à chaque professionnel de partager ses initiatives et de garder le contact avec ses clients".