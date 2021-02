La nouvelle éco : pour l'Adema à Perpignan, les aides à domiciles doivent être vaccinées "sans limite d'âge"

Depuis le mois de janvier les auxiliaires de vie de plus de 50 ans sont éligibles au vaccin anti-Covid. Certains professionnels estiment qu'il faut désormais aller plus vite et autoriser la vaccination y compris chez les salariées plus jeunes. C'est également l'avis de Sébastien Houdée, co-fondateur d'Adema, une société qui emploie 65 auxiliaires de vie dans les Pyrénées-Orientales. "Je pense aussi qu'il faut que l'ensemble des aides à domiciles qui travaillent auprès des publics fragiles puisse se faire vacciner. Mais je pense que ça sera possible dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit avec le strict protocole sanitaire que l'on a mis en place on arrive vraiment à intervenir dans de très bonnes conditions de sécurité pour les usagers ou pour les salariées".

Après une année 2020 compliquée, Adema est parvenu à retrouver le niveau d'activité que l'entreprise connaissait avant le début de la pandémie. "Au moment du premier confinement nous avions l'obligation de n'intervenir qu'auprès des personnes fragilisées et isolées. De plus beaucoup d'enfants de bénéficiaires étaient venus se confiner avec eux. Comme beaucoup de secteurs nous avons dû nous adapter et les besoins sont présents. Les aides à domicile sont un pilier du maintien à domicile et cette crise permet une prise de conscience encore plus grande".

L'interview de Benjamin Houdée est à réécouter ici.