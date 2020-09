La nouvelle éco : pour l'entreprise Solipac, basée à Perpignan, "l'avenir est serein"

"On a fait face à la crise, et on s'en sort plutôt bien. On a une équipe de choc" sourit Andréa Diaz-Gonzalez, une des responsables du groupe Solipac, qui était ce mardi matin l'invitée de "la nouvelle éco" sur France Bleu Roussillon.

L'entreprise, qui possède plusieurs agences un peu partout en Occitanie (Nîmes, Montpellier, Alès, Narbonne, Toulouse) a connu tout de même une chute de son activité dûe à la crise sanitaire. "On a réussi à maintenir 30% de notre chiffre d'affaires, nous avons limité les dégâts, veut se réjouir la dirigeante. Nous restons tout de même en vigilance, notamment vis-à-vis des impayés, puisque le secteur du bâtiment a quand même subi la crise."

Le secteur même du groupe incite à l'optimise : "On continue de se développer. L'avenir est serein, les énergies renouvelables c'est le monde de demain !"

L'interview est à réécouter en podcast.