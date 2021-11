La nouvelle éco - Pour la société dijonnaise de l'événementiel EMA Events,"l'Unique" est sa raison de vivre

Le coup d'envoi officiel des festivités de Noël est donné ce samedi 27 novembre à Dijon avec les illuminations et le début du marché de Noël. C'est la société dijonnaise EMA Events, spécialisée dans l'animation et l'événementiel qui a été choisie par la mairie de Dijon pour installer et gérer les chalets dans les principales rues et places du centre ville. L'occasion de faire le point sur cette entreprise dans un secteur durement éprouvé par la crise sanitaire. Entretien avec le patron de la société EMA Events, Sylvain Camos.

EMA Events existe depuis combien de temps?

Depuis 29 ans.

On peut donc dire que c'est un acteur de poids dans le secteur de l'animation et de l'événementiel?

Oui. L'entreprise a d'ailleurs été classée parmi les 60 meilleures agences de France en 2019 et sacrée meilleure PME de cette même année en Côte d'Or. Alors, modestement, oui, on est un gros acteur sur le marché de l'animation et de l'événementiel.

Combien employez-vous de salariés?

30 salariés, ça fluctue. On passe de 19 à 30. En ce moment, on est 30, c'est une grosse équipe avec différentes typologies parce qu'on a un atelier fabrication intégré, on est aussi designer, bref, on est une agence assez atypique, avec 350 événements en 2019, c'est d'ailleurs 350 événements par an pour un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'euros.

Votre secteur d'activité a beaucoup trinqué lors de la crise sanitaire. Tout a été à l'arrêt pendant de longs mois. Ça a laissé des traces ou de la casse?

Jamais personne n'a connu 14 mois d'inactivité. Ça vous laisse plus que des traces, ça vous marque à vie, et puis, il faut pouvoir préserver vos emplois. J'ai choisi de préserver tout le monde. Je n'ai licencié personne. Je suis attaché à mes équipes. On est une grande famille avec des hauts et des bas, mais tout le monde s'est retroussé les manches pour faire en sorte de repartir de plus belle et d'aller de l'avant. Ce qui est le cas. Par contre, avec la crainte de cette cinquième vague de covid, on est encore dans l'inconnu. Et comme tout accidenté d'avion, on a peur d'avoir de nouveau un accident et devoir restopper l'activité.

En attendant, l'activité a bien redémarré?

Oui, heureusement, c'est très bien reparti. On a beaucoup d'opérations, des congrès, des séminaires, des stands, des opérations de Noël. En plus du marché de Noël de Dijon. On en a 18 autres comme à Tignes, à Courchevel, à Val d'Isère, à Versailles... C'est du travail, beaucoup d'heures, mais beaucoup de passion surtout.

Quelles sont vos perspectives?

Mes perspectives, comme tout chef d'entreprise, c'est de continuer à développer EMA Events, et de nouvelles activités. On est producteur aussi en plus d'être prestataire comme pour le marché de Noël de Dijon. On produit un festival de musique à Courchevel au mois d'avril, qui s'appelle "Folie douce Courchevel Festival" en relation avec la ville de Courchevel, le groupe Folie douce et EMA. On a des têtes d'affiche qui vont arriver. Je peux déjà vous citer Christophe Maé et Synapson. On a aussi des DJ sur trois jours à Courchevel et une grosse tête d'affiche qui est en négociation encore. On ne peut donc pas en parler, mais c'est un gros DJ.

Le risque d'une cinquième vague, ça ne vous pose pas de difficultés pour vous organiser?

Oui, ça nous pose des difficultés, c'est à dire qu'on n'a aucune perspective et qu'on navigue à vue. On s'adapte en fonction et nos clients s'adaptent aussi. Maintenant, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance et qui connaissent notre professionnalisme. L'antériorité d'EMA Events leur donne de la confiance parce qu'effectivement, on a un savoir faire qui est connu et reconnu. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de se dire de quoi demain sera fait.

Ça veut dire qu'il faut se réorganiser en permanence?

De toute façon, il faut toujours s'organiser en permanence. On fait un métier où il faut savoir se réinventer tous les matins quand on se lève. Un événement, par définition, c'est quelque chose de très important et d'unique. Donc l'unique chez nous, c'est notre raison de vivre. Pour ça, il faut savoir toujours se réinventer toujours et encore. Aujourd'hui, ce que nous a appris la crise sanitaire, on le prend en compte et on va de l'avant.

EMA Events choisie par la ville de Dijon pour l'organisation du marché de Noël

EMA Events a remporté l'appel d'offre de la mairie de Dijon pour l'organisation du marché de Noël. C'est donc son équipe qui a cherché les exposants installés, mais aussi trouvé des chalets, les a montés, décorés et qui va prendre soin de l'ensemble des exposants qui seront présents sur ce marché de Noël. Cela a dû se faire en peu de temps parce que, covid oblige, la tenue du marché était incertaine.

"On a mis deux mois et demi pour l'organiser et la mise en place technique s'est réduite à une semaine." explique Sylvain Camos. Les chalets sont installés sur différentes sur la place de République, la rue de la Liberté, la place de Libération, et la place Darcy. Il y a aussi une maison du Père Noël, avec tout un décor intégré, place de la République, pour que les enfants puissent s'émerveiller devant un décor et entrer à l'intérieur pour rencontrer le père Noël.

On a créé un marché de Noël différent des autres années.- Sylvain Camus, EMA Events

La société dijonnaise a pris le parti pris de faire des chalets qui sont vraiment des "chalets du Nord", avec des sapins, des arrondis qui fassent un peu "cabane au fond des bois" et avec un esprit chaleureux. "C'était notre volonté, avec des éclairages en façade, avec des tailles différentes aussi, un meilleur accueil du public et une meilleure répartition sur l'ensemble de la ville." précise Sylvain Camus. C'est à découvrir dès ce samedi 26 novembre et pendant toute la période des fêtes de fin d'année.