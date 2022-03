La nouvelle éco - Pour le nouveau directeur de la Toison d'Or à Dijon, "c'est important de se réinventer" !

Le centre commercial de la Toison d'or à Dijon reste une référence au niveau régional. Au niveau commercial, son chiffre d'affaires dépasse même celui de 2019, avant la crise sanitaire. Son nouveau directeur, Slim Keller, entend entretenir et développer la belle image et l'attractivité régionale du site. Il annonce l'arrivée de nouvelles enseignes et a des projets plein la tête pour faire ce lieu commercial, un véritable lieu de vie. Entretien.

Slim Keller, être directeur d'un centre commercial, ça consiste en quoi ?

Un centre commercial, c'est un immeuble. Il y a plusieurs locataires dedans. Donc le but, c'est d'accueillir dans un premier temps nos commerçants, de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir "fonctionner". C'est un métier assez polyvalent, en fait. Vous avez la technique, vous avez le marketing, vous avez du commercial. Cela impose une activité très polyvalente. C'est vraiment un poste exceptionnel. C'est tout ce qui me plaît. C'est juste qu'il faut être curieux et savoir s'intéresser un peu à tout. Ensuite, on a des équipes qui nous encadrent, qui nous accompagnent pour pouvoir développer notre activité.

Vous avez déjà de l'expérience en la matière puisque vous avez notamment dirigé le centre commercial "Côté Seine", à Argenteuil en région parisienne, où vous avez par exemple imaginé un tremplin musical. C'est ce genre d'événement que vous prévoyez d'organiser ici à la Toison d'or ?

La musique fait partie des pistes que j'affectionne particulièrement. On va avoir d'ailleurs de belles opérations qui vont arriver en été, où on va mettre en place des terrasses en extérieur. On a déjà mis des petites tables, un petit peu partout au niveau de la porte 1 en face du tramway. Il y a de plus en plus de monde qui s'installe naturellement sur ces tables. Donc, on a commencé à travailler justement sur un concept de terrasses beaucoup plus structuré et élargi. Et le but, c'est justement d'organiser aussi des événements à cet effet là.

Le but, c'est de rendre ce lieu commercial convivial ?

Les centres commerciaux, aujourd'hui, ce n'est plus que du shopping, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'expériences sociales, un lieu d'actions sociales. C'est important de se réinventer. Nous sommes un centre régional qui jouit d'une très belle image et le but, c'est certes de conserver cette position, mais il faut savoir continuer à l'entretenir. Donc, on essaie de le faire avec humilité.

Est ce qu'il y a de nouvelles enseignes qui sont attendues ?

Oui, nous avons en effet un magasin "Action" qui va arriver prochainement. Et nous avons aussi Tommy Hilfinger qui, pour le coup, va ouvrir très vite. Ce qui est plutôt bien, car cet enseigne de prêt à porter n'est pas présente à Dijon, donc on va pouvoir proposer à nos clients, à nos visiteurs une boutique super qualitative et ça va être top! Elle vend pas mal de choses qui sont super sympas, du costume aux polos en passant par les pulls.

Vous avez pris vos fonctions le 10 mars. Quelles sont vos premières impressions sur la santé de la Toison d'or après deux ans de crise sanitaire ?

Déjà, je suis ravi d'avoir pris la direction de la Toison d'or. Petite anecdote, un mois avant de prendre mes fonctions, je me suis amusé à venir visiter un peu le centre en patron incognito. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par le service client. Je suis arrivé, personne ne me connaissait en l'occurrence, donc il n'y a pas eu de faux semblants. Et les commerçants m'ont très, très bien accueilli et j'ai trouvé le centre magnifique. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées par mes prédécesseurs et par le groupe et j'espère rester dans cette lignée et continuer à faire progresser l'image du centre.

Comment situez vous ce centres commerciaux par rapport à d'autres? C'est un centre qui peut encore se développer ?

Pour un centre qui a presque 30 ans. Je trouve quand même qu'il est vraiment magnifique. Il est grand, il est spacieux. On dispose d'une très belle offre sur le loisir et sur la restauration, et également sur le shopping. Et en plus de ça, on mène plusieurs actions qui permettent justement de démocratiser différents acteurs locaux parce que le but de la Toison d'or, c'est aussi d'être impliqué dans son tissu local.

La crise sanitaire a eu un impact sur la fréquentation ?

Elle nous a tous affectés en France. On va pas se mentir non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le retrait du port du masque, nos clients continuent de revenir. Pour vous donner un indicateur très simple, le chiffre d'affaires, même si naturellement, je peux pas vous communiquer tous les chiffres, en février cette année, il est en hausse par rapport à 2019 qui a été une année normale. Ce qui nous prouve un peu la bonne santé du centre et je reste assez optimiste pour les perspectives d'avenir.

On arrive à chiffrer le nombre de personnes qui viennent au centre commercial par an ?

Pendant le confinement, on avait des applications qui nous permettaient de filtrer en temps réel. Donc oui, on peut compter. Nous avons la chance que nos clients viennent de loin, à 150 kilomètres à la ronde, à peu près. Et c'est vrai qu'on va continuer à travailler en ce sens pour continuer à les attirer.