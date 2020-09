La nouvelle éco : pour les DJ, agenda vide en 2020 mais bien rempli en 2021

De nombreux événements ont été déprogrammés cette année à cause de l'épidémie de coronavirus mais le point positif, c'est que l'agenda des DJ se remplit pour 2021. Certaines dates sont reportées à l'an prochain, notamment des mariages. David Fabien, DJ basé à Behren-les-Forbach, qui anime des soirées en Moselle-Est depuis 30 ans, reconnait que presque tous ses week-end sont bookés pour l'an prochain, pour des mariages de mars à septembre : "Le calendrier est presque complet et ça permet de voir l'avenir un peu plus clair".

En temps normal, je faisais 15 spectacles de Noël chaque année, là, je n'en ai que 4 qui sont maintenus

En revanche, beaucoup d'entreprises gèlent des événements, des soirées du personnel par exemple, prévues cette année. David Fabien vient d'apprendre qu'une association annulait avec lui sa soirée du Nouvel An en fin d'année : "C'est très compliqué dans le domaine des soirées dansantes mais aussi des spectacles de Noël. En temps normal, je faisais 15 spectacles de Noël chaque année, là, je n'en ai que 4 qui sont maintenus", précise le DJ. Des dates qui ne sont pas sûres d'être maintenues reconnait David Fabien.

Autre interrogation pour la suite de l'activité : certaines mairies louent leurs salles pour des spectacles, d'autres non. "Les règles sont floues, on ne sait pas sur quel pied danser", regrette le DJ de Behren.