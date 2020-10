La nouvelle éco : pour les jeunes, une crise sans précédent selon la directrice de la mission locale de Rouen

Annie Jeanne, décorée récemment de la Légion d'honneur, dirige la mission locale de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) depuis trente ans. Elle a vu passer des crises économiques, mais jamais des comme celle-ci, arrivée dans le sillage de la pandémie de coronavirus.

La qualification, toujours "un passeport pour l'emploi"

"C'est sans commune mesure, explique-t-elle. Le nombre d'emplois proposés aux jeunes dans les missions locales a vraiment baissé. On a moins d'offres à proposer et aussi, pendant et depuis le confinement, des ruptures de contrats qui font que la situation de certains jeunes s'est aggravée."

Annie Jeanne explique que cela concerne tout le monde, mais la situation est d'autant plus compliquée quand on est peu ou pas qualifié : "La qualification est toujours un passeport pour l'emploi", selon la directrice de la mission locale, invitée ce jeudi de France Bleu Normandie.

Pour autant, selon Annie Jeanne, il y a des solutions et les collectivités, comme le gouvernement, ont pris la mesure de la situation. La directrice cite notamment le plan de plus de six milliards d'euros baptisé "Un jeune, une solution", présenté à l'été 2020 et défendue par la secrétaire d'Etat Sarah El Haïry, invitée de France Bleu également ce jeudi à 8h15. Ce mercredi, la région Normandie a également présenté un plan pour financer 2 000 stages en entreprise pour les jeunes diplômés.

Pour se renseigner : le site de la mission locale de l'agglomération de Rouen.