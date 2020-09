Pour pallier la baisse des commandes liées à la pandémie de coronavirus et la chute du transport aérien, Normandie AeroEspace, qui fédère les entreprises du secteur dans la région, accompagne ses adhérents pour qu'ils se diversifient et investissent les secteurs de la défense et de la sécurité.

La nouvelle éco : pour passer la crise, Normandie AeroEspace mise sur la défense et la sécurité

Les entreprises qui travaillent pour l'aéronautique civil sont plus touchées par la crise que les autres selon NAE (illustration).

Les entreprises normandes du secteur aéronautique passeront-elles l'année ? En Normandie, des sous-traitants subissent la chute du transport aérien et la baisse des commandes liées à la pandémie de coronavirus. "Certaines entreprises, celles qui sont très fortement focalisées sur l'aéronautique civil, sont les plus touchées", explique Philippe Eudeline, président de Normandie AeroEspace (NAE), qui fédère quelque 160 entreprises du secteur.

Mais d'autres entreprises s'en sortent bien : celles qui travaillent pour la défense et la sécurité, selon Philippe Eudeline. NAE propose donc d'accompagner ces sociétés pour qu'elles se diversifient et investissent ces secteurs porteurs : "Ça ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, mais c'est possible. Les entreprises normandes possèdent des niveaux de qualité qui sont compatibles avec le marché de la défense."

Un plan spécifique et des emplois à pourvoir

"Nous avons lancé un plan spécifique, afin d'ouvrir ce marché de la défense à nos membres, poursuit le président de NAE, invité ce mercredi matin de France Bleu Normandie. Ce marché est complètement différent du marché de l'aéronautique. C'est un marché plus fermé et il y a tout un apprentissage à faire auprès de nos membres, afin qu'ils s'adaptent."

Mais pourquoi miser aujourd'hui sur la guerre plutôt que sur l'écologie et l'avion zéro carbone mis en avant par le gouvernement quand il a présenté son plan de relance du secteur aéronautique ? "Cela ne touche pas les mêmes populations, répond Philippe Eudeline. Nous sommes sur un territoire de production, ce qui est important c'est de pouvoir fabriquer de façon récurrente des pièces mécaniques et des cartes électroniques. Donc il faut pouvoir travailler rapidement sur des produits qui sont déjà réalisés."

"Bien sûr, nous nous tournons aussi vers l'avion du futur. Mais il ne pourra pas être présent avant 2035. Et là, ça touche nos membres qui sont plus spécialisé dans l'étude et le développement", conclut Philippe Eudeline. Quoiqu'il en soit, une centaine d'emplois sont à pourvoir dans le secteur en Normandie. Tous les détails sur le site de Normandie AeroEspace.