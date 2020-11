La nouvelle éco : pour survivre à la crise, le restaurant guéretois Le Moderne mise sur la vente à emporter

Pour ce deuxième confinement, Thierry Dalle, le patron du restaurant Le Moderne à Guéret a décider de se lancer dans la vente à emporter. Une manière pour le restaurateur de "maintenir un peu la tête hors de l'eau". Interview.

France Bleu Creuse : Vous proposez des plats à emporter, ça vous rassure que vos clients répondent présents ?

Thierry Dalle : On passe en mode survie au niveau économique et nous sommes agréablement surpris parce que comme un certain nombre de secteurs continuent à travailler, on arrive quand même à avoir des clients. On est tous plus ou moins rassurés, les clients sont contents de nous voir, nous aussi. Ca permet de continuer à créer du lien social, parce que je pense qu'il faut réussir à sortir de cette spirale négative. Moi je le vois comme une mauvaise parenthèse, et il va bien falloir qu'elle se ferme un jour, en espérant qu'il y ai le moins de dégâts possible. On vit un peu au jour le jour, alors ça permet un peu aux clients de trouver un peu de réconfort.

France Bleu Creuse : Comment ça marche pour commander des chez vous ?

Thierry Dalle : On propose toujours un menu du jour, avec entrée, plat et dessert, ainsi que des burgers et des croque-monsieur. C'est extrêmement limité, mais on essaye d'être au plus juste au niveau des quantités, parce que ce n'est pas facile à gérer mais on y travaille. Pour les commandes, tout se passe pratiquement sur réservation, les gens nous appellent. On travaille quand même beaucoup moins qu'avant, on est à 30 couverts, contre 80 habituellement le midi.

France Bleu Creuse : 30 couverts c'est suffisant ?

Thierry Dalle : Je mets tous les moyens pour que notre entreprise puisse survivre, garder la tête hors de l'eau, puisqu'il y a des emplois en jeu, pas seulement le mien. Beaucoup de clients veulent jouer le jeu par rapport à ça, et ça nous fait chaud au coeur, cette forme d'unité nationale, on en a bien besoin en ce moment.

