La nouvelle éco : pour survivre, les associations sportives iséroises misent sur les activités en extérieur

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, focus sur les associations et clubs sportifs isérois qui gardent tant bien que mal la tête hors de l'eau. Face aux fermetures des salles et gymnases, ils organisent des activités en extérieur.

Céline Marlot, conseillère départementale en charge de la fédération EPGV (éducation physique - gym volontaire) en Isère était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi matin à 7h15.

Vous êtes en charge de 109 clubs associatifs qui proposent notamment des cours de gym, de pilates, de la marche nordique ou encore de la randonnée... Quelles sont les conséquences du passage en zone d'alerte renforcée dans la métropole grenobloise sur ces clubs ?

Ces clubs représentent 19.000 licenciés et 170 éducateurs sportifs qui travaillent pour ces clubs. En Isère, à ce jour, certains ont fait le choix de ne pas renouveler leur affiliation, ce qui provoque la fermeture de 30 clubs et 170 animateurs se retrouvent au chômage partiel. C'est pour cela que nous tirons le signal d'alarme parce que les mesures sanitaires sont en train de détruire le tissus associatif sportif et forcément on éloigne le français de l'activité physique.

Ce week-end, 90 professionnels du milieu sportif ont signé une tribune dans le Journal du Dimanche pour réclamer la réouverture des gymnases et salles de sport. Est-ce utile selon vous ?

Il faut que le français continue à pratiquer malgré tout ce qu'on est en train de vivre. C'est difficile mais nous avons besoin de partager, de mettre en place des activités ludiques, moralement on en a besoin. En tant que fédération sport santé, on se doit de transmettre ces activités.

Avez-vous d'autres options, des alternatives aux fermetures de clubs ?

Notre fédération propose des activités extérieures donc certains clubs comme ceux qui proposent de la marche nordique, de la marche active, de la course et de la randonnée peuvent continuer leur activité. Malgré tout, sur la métropole de Grenoble, nous somme limités. Sur la marche nordique, ce n'est pas plus de dix personnes dans tous les lieux publics donc parfois le club préfère ne même pas mettre en place l'activité parce qu'il est déficitaire quoi qu'il en soit donc il va droit au mur.

Comment aidez-vous les clubs et associations qui sont en difficulté ?

Au comité départemental, on s'efforce de les aider, d'aider aussi les éducateurs sportifs, nous sommes notamment force de proposition pour mettre en place des activités extérieures alors que d'habitude ils pratiquent dans des salles.

