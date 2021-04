La Nouvelle éco : pour un million d'euros, le château de Castelnaud agrandit sa boutique et sa billetterie

Un chantier à un million d'euros est en cours au château de Castelnaud. Dans une quinzaine de jours, le site sera doté d'une nouvelle billetterie, puis en septembre ce sera le début des travaux de la nouvelle boutique. Si la crise sanitaire n'est pas l'élément déclencheur de ce projet, soutenu à hauteur de 100 000 euros par la région Nouvelle-Aquitaine, elle rend ces travaux d'autant plus nécessaires. "C'est une démarche qu'on avait commencé avant, mais c'est sûr que ça va nous faciliter la tâche", explique Geneviève Rossillon, gestionnaire de la société Kleber Rossillon, propriétaire du château. "On va pouvoir facilement séparer les flux d'entrée et de sortie, et on pourra accélérer la billetterie, donc il y aura moins de files d'attente. On augmente le nombre de caisses et on développe la billetterie en ligne, pour avoir des caisses coupe-file pour les personnes qui ont déjà acheté leur billet."

Mais le gros des travaux débutera en septembre avec la construction d'une nouvelle boutique. "Actuellement, la boutique fait un peu moins de 45 mètres carrés, là on va avoir une boutique de la surface de Marqueyssac, donc à peu près quatre fois plus grande", détaille Geneviève Rossilloin. "On va créer des nouvelles surfaces, des nouveaux volumes dans le village."

Au bout de la rue qui monte au château, on va créer des nouvelles maisons, et on circulera à l'intérieur entre les maisons pour faire un seul plateau.

Avant cela, la société Kleber Rossillon prépare la saison touristique, sans savoir encore quand il pourra rouvrir. "On part à peu près sur le même principe que l'an dernier", dit la gestionnaire de la société. "On avait pu mettre en place les protocoles sanitaires qui ont été bien respectés et qui ont permis d'avoir des bonnes conditions d'accueil des visiteurs. On va recruter les saisonniers comme tous les ans, sauf qu'on a pas pu les former sur le long terme. Les choses seront faites un peu plus à la dernière minute."