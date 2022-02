La nouvelle éco : pourquoi est-il difficile de trouver des granulés en Bretagne pour se chauffer ?

On ne peut pas les rater : les sacs de granulés trônent en plein milieu du rayon du Castorama de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce stock fait la fierté de Maxime Vary, chef de secteur bois-bâti car les délais de livraison sont de plus en plus longs. "Ce qui pouvait prendre dix jours peut prendre maintenant trois, quatre, cinq à six semaines. Et en plus des ruptures sur les matières premières, il y a aussi la problématique des transports. Chaque année, on a plus ou moins un quota qui est réservé par fournisseur et nous avons déjà atteint une partie de ce quota."

Il n'est pas nécessaire de faire du surstockage

Les clients ont été nombreux durant l'été dernier, inquiets d'éventuelles pénuries. "On a aussi généré des promotions de début de saison avec des prix beaucoup plus attractifs. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont stocké ces produits, en début d'hiver." Mais le stockage n'est pas utile, rappelle le directeur du magasin, Mickael Corvellec. "Il ne faut pas trop s'inquiéter, cette inquiétude va peut-être amener à faire que chacun prévoit trop de stocks et du coup, ça peut créer des ruptures. C'est ce qui s'est passé aussi avec le bois en début d'année."

"Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ce n'est pas une pénurie, non, c'est juste une tension", réagit Eric Vial, le délégué général de Propellet, l'association nationale du chauffage au granulé. Il s'attendait à une croissance de 300.000 tonnes de granulés consommés pour 2021."Mais il y a 200.000 tonnes de plus au final et qui sont 100 % conjoncturelles. Ces 200.000 tonnes posent problème puisque la filière n'avait pas du tout anticipé ça".

+ 50 % pour les ventes de poêles à granulés

Le manque de granulés s'explique également par une production en baisse suite aux confinements. "Les producteurs français avaient des difficultés pour écouler leurs granulés et ils ont été obligés de réduire leur production sur le début 2021 pour éviter de se retrouver en surstocks". En parallèle, la vente de poêles à granulés a grimpé de 50 % un an, notamment à cause du prix des autres énergies. "C'est tout naturel que le client se rabatte sur l'énergie qui, traditionnellement, est la moins chère et n'évolue pas beaucoup en terme de prix." Cette année, le prix du granulés va continuer d'augmenter, toujours à cause du coût des matières premières, mais ça ne devrait pas durer. La production doit atteindre un million de tonnes supplémentaires produites d'ici 2024.