La nouvelle éco : Pratik, une web application destinée aux personnes à la rue à Montpellier

Où trouver à manger ? Où trouver des toilettes publiques gratuites ? Comment se soigner ? Ce sont des questions auxquelles ne peuvent pas toujours répondre seules les personnes qui vivent dans la rue. La Jeune Chambre Economique de Montpellier a créé une web application qui recense tous ces besoins. Il faut taper "Pratik" sur internet ou "https://pratikapp\.fr/".

Une fois sur le site, une liste de 12 besoins apparaissent. La fonction de géolocalisation du téléphone portable ou de l'ordinateur est utilisée pour montrer toutes les structures ouvertes autour de la personne.

Entretien avec Julie Gaillard, co-fondatrice de cette web application Pratik.

En quoi consiste Pratik, cette web application, qui est destinée aux sans-abris ?

Pratik est une web application disponible sur smartphone mais également sur les ordinateurs, les postes fixes. Elle permet, en tout temps et en tout lieu, aux personnes qui l'utilisent de savoir quelles sont les associations et les projets qui sont à leur disposition autour d'eux.

Quand vous entrez sur l'application, vous renseignez votre besoin immédiat. Cela vous géolocalise et s'affiche en vert toutes les structures qui sont ouvertes pour répondre à votre besoin. En rouge, celles qui sont actuellement fermées. On a volontairement choisi de mettre le minimum d'informations. L'idée n'était pas de noyer les personnes sous du texte, mais d'aller à l'essentiel. Lorsqu'une structure correspond à votre besoin, vous appuyez dessus et ça vous bascule via Google Maps sur le navigateur. Et donc c'est tout. L'intérêt de Pratik, ça vous dessine le chemin.

À quel type de besoin cela peut répondre ?

Autant les besoins vitaux, à savoir manger, se laver, donc vraiment les besoins immédiats et de base que des besoins qui peuvent paraître plus secondaires mais qui s'avèrent importants également. Comme trouver des croquettes pour son animal à quatre pattes, trouver des lieux pour tout ce qui est alphabétisation, aide à la lutte contre les addictions, les boîtes postales. Et également les loisirs. Même si ça peut paraître anecdotique, quand on se retrouve à la rue, le lien social est souvent coupé. Ces activités dites de loisir permettent de le conserver. Et c'est ce lien social qui va vous permettre ensuite de vous réinsérer et de sortir de cette situation.

Julie Gaillard, pourquoi recenser ces besoins sous la forme d'une web application? Parce qu'on pourrait se dire les personnes qui vivent dans la rue n'ont pas forcément accès à Internet ou n'ont pas forcément un téléphone.

C'est tout à fait juste. On s'est rendu compte qu'une large majorité des personnes qui vivent dans la rue possèdent un smartphone. C'est bien souvent d'ailleurs leur seule richesse, mais ce n'est pas suffisant.

C'est pourquoi on réfléchit à une autre solution avec la métropole de Montpellier qui est partenaire de Pratik. Nous avons pour objectif, si nous trouvons les financements, d'installer des bornes physiques dans des lieux stratégiques de la ville pour qu'ils puissent avoir accès lorsqu'ils n'ont plus de batterie ou lorsqu'ils ne possèdent pas de téléphone. Et nous l'avons développé sur un format de web application parce que beaucoup de centres d'accueil, notamment des centres de jour, possèdent un pôle informatique sur lesquels cette application peut être installée.

Cette application Pratik, ça peut être la réponse qu'on peut apporter aux sans-abri. Le but, c'est de la diffuser à travers tout le monde, pas qu'à travers les associations ?

À titre personnel, je ne suis pas utilisatrice de l'application puisque j'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Mais je diffuse l'adresse, je montre l'application autour de moi. Lorsque je croise des personnes qui, elles, en ont réellement besoin, je leur apporte une information qui va leur rendre service sur du long terme. Je ne reste pas démuni face à une détresse et face à une situation qui peut parfois me mettre mal à l'aise.

La nouvelle éco : Pratik, une web application qui recense les structures ouvertes pour répondres aux besoins des sans-abris. Copier