"La nouvelle Eco" : Précis Dec en Sarthe invente "l'attachante", une fixation sans vis ni perceuse

Précis Dec vient de créer une nouvelle pièce pendant le confinement.

Cette entreprise basée à la Chapelle du Bois existe depuis 23 ans et emploie 19 salariés. Elle est spécialisée dans le décolletage et fabrique de petites pièces pour l'aéronautique et l'industrie automobile. Sauf que pendant le confinement, les commandes ont chuté et l'entreprise a créé "l'attachante", une fixation pour la décoration qui se pose dans le mur sans percer et sans tournevis.

Les modèles de "l'attachante" - @Precisdec

Une fixation sans perçage 100% sarthoise

"Nous avons développé ce produit avec notre équipe pendant le confinement, nous avons déposé le brevet et nous commençons tout juste la commercialisation" souligne Philippe Bansard, le directeur de Précis Dec. Le produit est actuellement en vente chez des fleuristes de la Ferté-Bernard et dans des petits magasins de décoration".

"Nous souhaitons avoir les retours directs des clients dans un premier temps mais par la suite nous pouvons développer la commercialisation jusqu'à 10.000 produits par mois".

L'attachante est une fixation sans clou, sans perçage et sans tournevis. Elle peut tenir jusqu'à huit kilos de charge.

Son prix varie de quatre à sept euros.

