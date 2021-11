La nouvelle éco : près d'Albi, le stagiaire devenu patron chez Report-One

Report One est une société créée en 2001 qui édite des solutions de Business Intelligence adaptées au marché des PME. Avec 80 collaborateurs dont toute l'équipe de recherche et développement (R&D) travaille à Terssac près d'Albi. L'entreprise se porte bien et va même recruter une cinquantaine de nouvelles personnes d'ici fin 2022 (développeurs, marketing).

En 2001, Thibaut Chesné est un jeune étudiant de l'école des mines d'Albi, originaire de Nantes. Il réalise son stage chez Report-One pour développer les logiciels que la société édite. À l'époque, ils sont quatre et Thibaut Chesné, bientôt embauché, se colle à la plupart des tâches techniques : développement, conseil, formation, installation etc. Il franchit un pallier de plus il y a trois ans en devenant directeur général. Il va s'atteler l'année prochaine à embaucher. Et la concurrence des sociétés informatiques toulousaines sur le recrutement ne l'effraie pas. "Elles ont leur vivier de développeurs sur le bassin toulousain. Nous, nous allons chercher nos recrues plus loin, des gens qui veulent rejoindre le Sud et notamment Albi, où la qualité de vie compte beaucoup", explique cet Albigeois d'adoption.