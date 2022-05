La nouvelle éco - Près de Beaune, la tonnellerie Meyrieux vend ses tonneaux dans le monde entier

Il n'y a pas que les vins de Bourgogne qui séduisent le monde entier. Nos tonneaux font aussi le tour de la planète. A Villers-la-Faye, près de Beaune, la tonnellerie Meyrieux double la surface de ses ateliers. Cette PME de 12 salariés voit l'avenir en grand. Elle va augmenter fortement sa production dans les prochains mois car le marché étranger est demandeur de tonneaux "made in Bourgogne". On retrouve les tonneaux Meyrieux jusqu'en Nouvelle-Zélande. On fait le point sur cette forte demande avec Fréderic Naud, le directeur de cette entreprise :

France Bleu Bourgogne : vous venez de doubler la surface de vos ateliers. Le secteur de la tonnellerie se porte bien pour vous ?

Fréderic Naud : Le chiffre d'affaires de la tonnellerie Meyrieux est de 4 millions et on a une belle progression de l'ordre de 30 % sur les cinq dernières années. Aujourd'hui, à peu près 20 % de notre chiffre d'affaires est fait en Bourgogne. Et c'est vrai que les dernières années, nos viticulteurs n'ont pas forcément été aidé par les conditions climatiques. Donc 80 % de nos ventes se font à l'export. Nous sommes dans toutes les régions viticoles du monde qui font du vin de bonne qualité, comme l'Espagne, l'Italie, mais aussi les USA et la Nouvelle-Zélande.

Dans les ateliers - Michel Joly

Quelles sont vos perspectives ?

Aujourd'hui, on sort à peu près 6.000 fûts par an. Avec notre nouvel outil, nous avons une capacité maintenant de 10.000 fûts. C'est maintenant notre objectif à moyen terme .

Combien se vend un tonneau fabriqué chez vous?

En Bourgogne, on est autour des 700 €. On fait un peu plus de la moitié de nos volumes en pièces bourguignonnes, donc de 128 litres. C'est le fer de lance de l'entreprise et c'est le fer de lance de la tonnellerie bourguignonne. On voit une évolution vers des contenants un peu plus gros 300, 350, 400, 500 litres. Mais le modèle bourguignon reste l'essentiel de notre activité.

12 personnes travaillent dans cette PME qui veut recruter et compter 20 salariés - Michel Joly

Justement, le fait d'être tonneliers en Bourgogne aide à bien se vendre ?

Oui, la Bourgogne c'est une vraie, une vraie valeur ajoutée, aussi bien pour les vins que pour la tonnellerie. Et aujourd'hui, c'est vraiment un argument de vente très important.

Etes-vous aussi touchés par la hausse des matières premières ?

Oui. Le chêne qui sert a fabriquer nos tonneaux vient de forêts des Vosges au Massif central. Nous faisons secher le bois durant 3 ans , donc dans l'immédiat on a du stock, mais le chêne est aussi convoité par les Chinois qui en importent beaucoup, et comme le marché de l'Ukraine, un fournisseur important en Europe est perturbé, on imagine qu'ils vont se rabattre sur nos marchés, et cela fera à terme grimper les prix

Les tonneaux sont fabriqués avec des chênes français - Michel Joly

Vous faites le pari de produire plus, cela demande de recruter ?

On a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont de la compétence. Alors on forme beaucoup sur place. On est en perpétuelle recherche de personnes volontaires qui aiment le travail manuel, qui aiment le bois, la matière première. Aujourd'hui, on est douze personnes dans l'entreprise. L'idéal, ce serait d'être une quinzaine, voire entre 15 et 20 personnes d'ici deux ou trois ans.