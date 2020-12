La nouvelle éco : près de Brest, un distributeur de gel hydroalcoolique fabriqué à partir de mégots recyclés

Pionnière du recyclage des mégots en France, la société MéGO! basée à Bourg-Blanc, près de Brest (Finistère), a conçu un distributeur de gel hydroalcoolique à pédale dont la plupart des pièces sont fabriquées à partir de résidus de cigarettes. 600 unités ont été écoulées en seulement six mois.

L'objet ne se distingue pas forcément par son élégance mais c'est le distributeur de gel hydroalcoolique le moins cher du marché, assure Bastien Lucas, fondateur et patron de MéGO! La petite entreprise de Bourg-Blanc (Finistère) commercialise depuis le mois de juin -avec sa grande sœur Éco Action Plus - ce produit sanitaire devenu incontournable, fabriqué à partir de mégots recyclés. 600 pièces ont déjà été vendues, à 80% en Bretagne. Parmi les clients : la DREAL, l'Université de Bretagne Occidentale, ou les magasins Leroy Merlin, Floricane et Carrefour de Saint-Renan.

Economique et écologique

Hormis le tube en PVC de récupération, tous les éléments du distributeur (socle, pédale, antivol et une partie du mécanisme interne) sont entièrement issus de mégots recyclés. Produit à 100% localement, à un coût 5 fois inférieur à la concurrence d'après le directeur, l'objet est une réponse à la fois écologique et économique à la crise sanitaire.

Seule filière de recyclage des mégots en France

Créée en 2017, MéGO! collecte et recycle des centaines de millions de mégots chaque année. Le volume traité dans l'usine est passé de 8 tonnes en 2019 à 12 tonnes cette année. "70% des fumeurs jettent encore leur cigarette par terre, rappelle Bastien Lucas, c'est un produit qui se dilue au contact de l'eau donc qui va polluer les sols et les cours d'eau. On a voulu répondre à cette problématique."

Les mégots sont d'abord dépollués avant d'être transformés en plaques de plastique. © Radio France - Nicolas Olivier

En trois ans, 7 emplois ont été créés. À l'étroit sur son site de Bourg-Blanc, MéGO! va s'agrandir : un déménagement à Landerneau est prévu d'ici 2023.