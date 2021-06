La nouvelle éco : Présence Verte Services mène une campagne de recrutement sur les routes dans l'Hérault

Depuis le 19 mai 2021, l'association de services à la personne Présence Verte Services recrute. Son camion s'arrête, dans plusieurs villes de l'Hérault, pour venir à votre rencontre. En trois semaines, il a déjà fait une halte à Pézenas et à Montpellier. Ce mercredi 9 juin, il sera à Magalas, dans la zone d'activités de l'Audacieuse, de 8h à 13h.

L'idée, c'est d'aller à la rencontre des candidats. Pour certains, prendre sa voiture et faire soixante kilomètres, c'est compliqué - Martine Laurent, directrice générale de Présence Verte Services

"Notre camion est une agence sur roues, explique Martine Laurent, directrice générale de Présence Verte Services. C'est un camping-car que l'un de nos salariés a aménagé. On a enlevé les banquettes. Et lui a fait un petit bureau qui se replie quand on roule et des casiers pour qu'on mette nos dossiers."

Ce camion s'arrête sur les marchés, sur les places principales des communes ou sur les parkings des supermarchés. "Si le temps est mauvais, on peut accueillir quelques personnes à l'intérieur, poursuit Martine Laurent. Sinon, on a un barnum."

Des besoins supplémentaires pour cet été

Présence Verte Services veut étendre son implantation dans l'arrière-pays. Par ailleurs, à cause de la crise sanitaire, elle a davantage de besoins. "Nos salariés ont beaucoup travaillé ces derniers mois, analyse Martine Laurent. Peut-être qu'on a accepté plus de départs en congés cet été parce qu'ils ont besoin de souffler."

L'association veut donc recruter une centaine de personnes pour des postes d'aides à domicile, dans l'agglomération montpelliéraine, dans le bitterois et dans la région montpelliéraine. Mais depuis le début de sa campagne, les candidats ne sont pas très nombreux. "Ça dépend des bassins d'emploi, mais oui on remarque qu'il y avait trois voire cinq fois plus de candidats l'année dernière", juge Martine Laurent.

"J'ignore pourquoi nous avons peu de candidats, avoue Martine Laurent. Grâce à la crise sanitaire, ce sont des métiers plus visibles. Mais il y a toujours besoin de beaucoup de monde. L'autre problématique, c'est que l'on partage cette main d'œuvre saisonnière avec les professionnels de la restauration. Et eux aussi vont devoir beaucoup recruter cet été."

Présence Verte Services est implanté dans l'Hérault depuis une cinquantaine d'années. L'association compte aujourd'hui sept agences dans le département. Prochains arrêts du camion : le 18 juin à Balaruc-les-Bains (Place du Mail, de 8h à 13h) et le 24 juin à Lunel (107 avenue Victor Hugo, de 8h à 13h).