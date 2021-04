La Nouvelle éco : privé d'une partie de son activité, un camping se transforme en "ferme découverte"

En attendant les vacanciers, c'est le moment pour certains professionnels du tourisme de mettre la dernière main à des projets gardés sous le coude pendant des années. A Saint-André-Allas, le camping de la Ferme est en train de finaliser son projet de "ferme découverte". "On s'est dit qu'il valait mieux chercher des idées meilleures qu'attendre des jours meilleurs", explique Mylène Galmot, propriétaire du camping avec son compagnon, "parce que l'événementiel représentait un très gros pourcentage dans notre entreprise. Donc on a mis nos passions en commun pour en faire un concept unique en Dordogne, l'alliance des découvertes animales et sportives."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Pour les vacanciers, l'idée est d'intégrer la participation aux travaux de la ferme à leur séjour. Mais le camping de la Ferme veut aussi s'ouvrir à d'autres publics. "Hors saison, ce serait pour accueillir les centres de loisirs et les écoles du département", détaille-t-elle, "pour le nourrissage, amener les animaux sur les zones d'éco-pâturage, brosser l'ânesse etc... Et à côté, il y a un sentier pieds-nus, des jeux pédagogiques et la découverte du boomerang et du disc-golf pour la partie sportive." Un concept qui, s'il fonctionne comme elle l'espère, l'amènera à devoir recruter du personnel.