la nouvelle éco : Prod'active 66 fabrique ses masques chirurgicaux à Rivesaltes

C'est l'histoire d'une reconversion opportune. Spécialisé à l'origine dans les cloisons aluminium d'intérieur et l'agencement de bureau, le patron de l'entreprise Prod'active 66 s'est lancé dans la fabrication de masques après le premier confinement. "On a d'abord tenté d'importer les masques mais on s'est rendu compte que l'on pouvait faire venir les machines afin de produire directement en France" explique Walter Pellerin. Aujourd'hui l'usine de Rivesaltes fabrique plus de 100 000 masques par jour. "Nous avons plus de demandes que ce que l'on est capable de produire. On est donc en train d'augmenter notre capacité de production pour monter jusqu'à un million de masques par semaine".

Prod'Active 66 vend ses masques chirurgicaux aux collectivités, à de grandes entreprises comme Cémoi ou à des revendeurs sur internet. Dix-huit personnes ont été embauchées pour assurer la production dans l'usine.

Walter Pellerin pense aussi évidemment à l'après Covid-19. "Toutes entreprises françaises devront stocker des masques pour prévenir une prochaine pandémie. Les masques se périment tous les deux ans donc il faudra les renouveler. Nous sommes aussi en train de travailler sur la question du recyclage pour pouvoir transformer les masques périmés en énergie."