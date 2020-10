La nouvelle éco : quand l’épidémie de coronavirus donne envie de putter

Voilà un loisir qui ne connait pas la crise en Pays Catalan. "Nous avons eu énormément de monde, beaucoup plus que d’habitude cet été et ça continue sur cette arrière-saison" confirme Evelyne Bernicot, co-directrice du domaine de Falgos à Saint-Laurent-de-Cerdans. "C’est une augmentation de 20% voire plus dès le mois de juillet".

Un engouement qu’ont également connu d'autres parcours du département, notamment celui de Font-Romeu. "Après la période de confinement, nos clients cherchaient vraiment à se ressourcer et à se dépayser" analyse Evelyne Bernicot. La situation sanitaire en Espagne explique aussi cet afflux de golfeurs sur les parcours du département. "Il y a énormément de golfs sur la Costa Brava et beaucoup d’amateurs n’ont pas pu s’y rendre. Beaucoup sont restés en France et ça a été bénéfique pour nous. Nous avons même dû embaucher du personnel supplémentaire pour répondre à la demande. Ça a d’ailleurs été compliqué de trouver des saisonniers en plein mois de juillet !"

Ce bel été du golf dans les Pyrénées-Orientales sera-t-il suffisant pour compenser le manque à gagner lié au confinement du printemps ? "Ça nous a permis d'en rattraper un partie. On est en train de faire le bilan de septembre mais la saison n’est pas encore finie : un bon mois d’octobre nous attend et on espère récupérer totalement le début d’année qui lui a été difficile".