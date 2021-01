La Nouvelle éco : un bilan 2020 "particulier" pour les entreprises de la Somme, avec très peu de liquidations

"On n'a jamais eu aussi peu de liquidations" d'entreprises samariennes qu'en 2020, explique Sébastien Horemans, le président de la CPME de la Somme. Un bilan paradoxal pour une année marquée par la crise et les aides publiques.

Sébastien Horemans, président de la confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme

Sébastien Horemans, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) dans la Somme, dresse un bilan 2020 assez "particulier". Malgré la crise, "on n'a jamais eu aussi peu de liquidations judiciaires, en tous cas nettement moins qu'en 2019", explique Sébastien Horemans. "Il y a eu assez peu de licenciements, on n'a jamais eu autant de contrats d'apprentissage signés".

Ce sont les effets positifs "liés aux prêts garantis par l'État et à un certains nombre d'aides". Mais il n'y a pas de quoi se réjouir pour 2021 : "ce qui nous inquiète beaucoup, ce sont les mois de février-mars, en sortie de crise. Que va-t-il se passer pour les entreprises qui se sont endettées, qui ont reporté des charges, des loyers ?" Le président de la CPME attend donc beaucoup "des acteurs publics mais aussi des banques pour accompagner les entreprises qui vont redémarrer".

Je ne suis pas du tout inquiet pour l'aéronautique à moyen terme

Il espère que les mesures sanitaires seront vite levées, pour les secteurs de la restauration, de l'événementiel mais aussi de l'aéronautique. "Tout en sachant que pour l'aéronautique je ne suis pas du tout inquiet à moyen terme. Parce que le besoin de renouvellement des avions est très très important. Le carnet de commandes est d'à peu près 10 ans. Et en plus on a la chance d'avoir Airbus qui s'intéresse à l'avion à hydrogène qui est l'avenir du transport aérien.", explique Sébastien Horemans.