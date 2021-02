"La Nouvelle Eco" : quel bilan pour le marché en ligne créé par les commerçants des Halles d'Avignon ?

En septembre 2020, les Halles d'Avignon ont lancé un site de vente en ligne "Les Halles Chez Vous". Ce qui permet de faire ses courses en quelques cliques et même de se faire livrer à la maison. On fait le bilan, cinq mois après le lancement.

Avec les confinements et le couvre-feu, les Halles d'Avignon ont décidé de s'adapter en créant un site de vente en ligne. Depuis septembre 2020, la plateforme propose tous les produits du quotidien : poisson, viande, légumes, fruits, etc. Avec une particularité : le paiement est global, on ne paie pas les commerçants individuellement. Pour "La Nouvelle Eco", on fait le bilan, cinq mois après le lancement.

Quel bilan pour le marché en ligne créé par les commerçants des Halles d'Avignon ? Copier

500 utilisateurs

Depuis le lancement des "Halles Chez Vous", le site de vente en ligne des commerçants des Halles d'Avignon, la plateforme compte 500 utilisateurs. Isabelle s'en occupe, en plus de son étale de fruits et légumes. Depuis plusieurs mois, elle observe un changement dans les habitudes de consommation : "on a des nouveaux clients qui ont décidé de manger autrement avec tous ces confinements, de manger local, donc ça nous a amené du monde dans les Halles".

Isabelle Scotto, derrière son étale de fruits et légumes aux Halles d'Avignon. © Radio France - Linda Achour

17 commerçants sur 40 sont inscrits sur le site

Pour des commerçants habitués au contact physique permanent avec la clientèle, le passage au numérique peut être difficile. Sur les quarante commerçants du marché couvert d'Avignon, dix-sept sont inscrits sur la plateforme. C'est Nathalie Roucaute, présidente de l'association des Halles qui a lancé le site internet.

La nouveauté, c'est effrayant. Tout le monde n'a pas voulu essuyer les plâtres.

Nathalie Roucaute, présidente de l'association des Halles d'Avignon. © Radio France - Linda Achour

Petit à petit, la présidente espère que tous les commerçants s'inscriront sur la plateforme. L'objectif pour les Halles d'Avignon, c'est "de mieux se fondre dans le numérique pour donner envie aux gens à travers un écran."

Entre 10 à 20% de chiffre d'affaires en plus chaque mois

Au bout de cinq mois, les résultats sont là. Isabelle Scotto, commerçante de fruits et légumes enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires pouvant aller de 10 à 20% chaque mois.

Étale de fruits et légumes aux Halles d'Avignon. © Radio France - Linda Achour

A quelques mètres, au stand des volailles, Sophie est également ravie de cette plateforme : "ça a bien marché, chaque jour ça apporte une dizaine de clients en plus".

Si vous souhaitez commander vos produits sur le site des Halles d'Avignon, il faut compter 24h pour la préparation. Ensuite vous pourrez la chercher sur place ou vous faire livrer, pour deux euros, dans un périmètre de 20 kilomètres autour d'Avignon.