La nouvelle éco : quel modèle économique pour le magasin discount B&M qui ouvre ses portes à Quetigny ?

Dans la Nouvelle éco on part à Quetigny où le magasin B&M ouvre ses portes ce mercredi 29 septembre 2021. C'est le cent-deuxième magasin de l'enseigne britannique qui ouvre en France , en lieu et place de l'ancien magasin Babou. Interview avec le patron de B&M France, Anthony Giron.

Jour d'ouverture ce mercredi 29 septembre 2021 à Quetigny avec le magasin B&M. L'enseigne britannique ouvre ses portes, dans les locaux de l'ancien magasin Babou . On y trouvera toujours de "petits prix et des bons plans", comme le dit le slogan mais pour acheter quoi ? "De la décoration pour la maison, des objets du quotidien et aussi de l'alimentaire", répond Anthony Giron le président de B&M France.

En quoi est-il différent d'un autre magasin discount ?

Le modèle économique n'est pas celui d'un magasin qui achète en gros pour revendre à petits prix précise Anthony Giron, "les produits sont imaginés en interne mais fabriqués à l'extérieur, en fonction des partenaires, en France en Europe ou parfois plus loin en Asie" explique le patron de l'enseigne britannique en France.

Des recrutements en local

Les recrutements se sont faits en lien avec Pôle emploi dans la région, "une quinzaine de personnes ont été recrutées mais on cherche encore", poursuit le président de B&M France. Le magasin de Quetigny est le 102e de l'enseigne à ouvrir dans l'hexagone.