La Nouvelle Eco : Quel retour en entreprise pour les salariés?

Alors que le protocole sanitaire est déjà connu pour les établissements scolaires, les salariés et patrons de Gironde qui reprennent le chemin du travail, eux sont toujours dans l'expectative. A quoi ressemblera le monde de l'entreprise en cette rentrée marquée par le rebond du variant Delta?

Pour l'instant, le gouvernement et les partenaires sociaux planchent encore sur ce fameux protocole sanitaire en entreprise, car le ministère du Travail dit vouloir attendre "les tous derniers indicateurs" et notamment dans les départements comme chez nous en Gironde qui sont dans le rouge. Mais on sait déjà que 3 scénarios sont sur la table.

Le premier : aucun protocole sanitaire spécifique pour les entreprises

Dans cette hypothèse, on laisse les patrons gérer leurs salariés un peu comme ils le souhaitent. Seules obligations : le port du masque et le respect de la distanciation physique. Au vu du rebond du variant Delta, et notamment chez nous en Gironde, ce scénario semble le moins probable.

Le deuxième : le maintien du protocole actuel

Un protocole mis en place et diffusé dans les entreprises le 9 août dernier, soit au moment des congés de nombreux salariés qui vont donc le découvrir à leur retour sur site. La vaccination n'est pas obligatoire pour les collaborateurs d'une entreprise, sauf dans certaines catégories : les soignants et salariés du secteur médico social. Cependant, ces derniers ont jusqu'au 15 octobre pour se faire vacciner. L'employeur ne peut donc prendre aucune sanction avant cette date.

Notez que vous avez le droit de prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner sur votre temps de travail, évidemment en prévenant votre employeur, vous avez même le droit de vous absenter pour y accompagner votre enfant.

Enfin dans ce scénario, le ministère du travail pourrait recommander aux entreprises de mettre en place le télétravail 2 jours par semaine lorsque cela est possible.

Troisième scénario : un protocole sanitaire durci

Dans ce cas de figure, si la situation sanitaire le nécessite, le gouvernement pourrait imposer au moins trois jours de télétravail, voire plus, pour tous les salariés dont les tâches le permettent. Ce qui signerait donc le grand retour des visios pour beaucoup de monde.

Notez enfin qu'à partir de ce lundi 30 août, le pass sanitaire devient obligatoire pour toute une série de salariés: Si vous travaillez dans un établissement recevant du public (ERP), que ce soit dans la restauration, les cinémas les musées, ou les bowlings, à partir d'aujourd'hui pour accéder à votre lieu de travail vous devez présenter ce pass sanitaire.