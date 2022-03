La Nouvelle éco : quelbonplan.fr reconditionne aussi en Isère

Dans la nouvelle éco ce mardi, Eric Cordon, le président et co-fondateur de "Quel bon plan" a répondu aux questions de France Bleu Isère. Cette startup, créée en novembre 2021, vend des produits reconditionnés, comme des tablettes et des téléphones portables, mais 100% français.

Pour commencer., est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire finalement un produit reconditionné ?

Bien sûr, on travaille sur toutes les gammes de produits électroniques et un produit conditionné est en fait un produit d'occasion qui est réparé, reconditionné, donc, il est remis en parfait état de fonctionnement, aussi bien du côté fonctionnel qu'esthétique, pour être remis sur le marché avec une garantie, puisque c'est traité par un professionnel.

Est-ce que ça veut dire que c'est moins cher?

Oui, tout à fait. En fait, ce sont les prix qui vont de 20 à 60% moins cher comparé à un produit neuf.

Alors peut-être que quelques-uns de nos auditeurs connaissent des sites qui font déjà du reconditionnement de smartphones et de tablettes. Vous, votre crédo, c'est de faire vraiment du 100 %100 français, c'est ça ?

Exactement, c'est à dire que justement, on prône le reconditionnement, c'est une économie circulaire. Et pour nous, une réelle économie circulaire, c'est vraiment de travailler en circuit court alors quand on parle du Consumer Electronics en circuit court, pour nous, c'est au niveau du territoire. On sélectionne et on qualifie uniquement des reconditionneurs qui sont basés sur le territoire, pour prôner une vraie économie circulaire.

Et justement, vous travaillez donc avec un reconditionné qui est basé à Grenoble. C'est ça ?

Oui, MobileCase, qui est basé à Grenoble, qui a été créé en 2014 et qui est aujourd'hui une des références sur le marché français.

Et c'est facile de travailler avec des reconditionneurs français, de développer cette activité en faisant du 100% français ?

Aujourd'hui, on a pas mal de marketplaces. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas d'expertise sur le reconditionnement et donc n'importe qui peut vendre n'importe quoi. Nous, on a vraiment fait le choix de prôner une réelle qualité des produits et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec des entreprises qui sont basées sur le territoire, mais également de les qualifier d'un point de vue technique pour vraiment pouvoir garantir des produits fonctionnels. Et on fournit une garantie de 12 mois. Les entreprises françaises aujourd'hui nous suivent complètement dans cette démarche et au contraire, on a vraiment leur engagement à nous rejoindre puisqu'on partage les mêmes valeurs. Donc oui, on arrive assez vite à intégrer des reconditionner sur notre plateforme.

