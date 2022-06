La nouvelle éco - Quelle activité pour les traiteurs en Côte-d'Or à l'approche de l'été ?

L'été est là, et les grandes vacances de l'été 2022 sont proches. Elles riment souvent avec mariages, fêtes de familles, baptêmes et autres cérémonies religieuses, mais aussi avec pots de départ et fêtes de fin d'années dans les entreprises. Dans tout ces évènements, un délicieux point commun : on mange. Des repas parfois préparés à la maison, mais également bien souvent par des traiteurs. Selon les témoignages recueillis par France Bleu Bourgogne, cette profession retrouve le sourire en Côte-d'Or après deux ans de pandémie, même si la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement (huile, moutarde, volaille) compliquent le métier au quotidien.

REPORTAGE - Chez Germain Traiteur à Dijon, "c'est vraiment reparti depuis début mars" Copier