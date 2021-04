La nouvelle éco : quelle bilan pour la plateforme de Laval Économie qui propose des prêts de salariés ?

Depuis mars 2020 et le début de la crise du coronavirus, Laval Économie a mis en place la plateforme laval-clickandcollab.fr. Elle propose de mettre en relation des entreprises pour des prêts ponctuels de salariés. Une quarantaine de sociétés sont déjà inscrites. Explications.

Se faire prêter des salariés par une autre entreprise : c'est possible en Mayenne. Via la plateforme internet laval-clickandcollab.fr, des sociétés en baisse d'activité à cause du coronavirus peuvent proposer de la main d'œuvre de façon ponctuelle à d'autres entreprises.

Laval Économie, l'agence de développement de Laval Agglo propose cette plateforme depuis le début de la crise covid. Une quarantaine d'entreprises ont déjà utilisé ce service. Ce jeudi, Laval Agglo organise un web-atelier de 8h à 9h30 pour réexpliquer le concept (inscription au 02 43 49 86 00).

"Une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes d'accueils que d'offres de prêts" explique Stéphanie Regnault, chargé de mission à Laval Économie. "C'est une démarche qui ne va pas de soi. Et ne Mayenne le taux de chômage est faible, donc en termes de recrutement c'est plutôt tendu. On manque de profils" termine Stéphanie Regnault.