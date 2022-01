La Nouvelle Éco : quelles aides pour une économie plus verte ?

Au cours de l’année écoulée, 110 entreprises de la Région Centre ont bénéficié de 25 millions d’euros d’aides publiques pour des investissements liés à la transition écologique. “Il n’y a jamais eu autant de mobilisation de la part des entreprises”, se réjouit Mohamed Amjahdi, directeur régional de l'ADEME. Changement des modes de consommation, hausse du coût des matières premières et des énergies : les entreprises doivent innover si elles veulent rester dans la course.

Une vingtaine de dispositifs existent afin de soutenir cet effort. Ils concernent aussi bien des TPE/PME que de grands groupes. Au plan national, l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a prévu sur 2022 une enveloppe de deux milliards d’euros. Mais tous ces dispositifs ne sont pas forcément connus des chefs d’entreprise.

Passer à l'acte

C’est pourquoi la Région Centre-Val de Loire avec son agence Dev’up dédiée au développement économique et l’ADEME Centre-Val de Loire ont eu l’idée d’organiser un webinaire destiné visant à leur faire connaître les leviers et les opportunités de la transition écologique et énergétique. Cet événement est organisé en partenariat l’AFNOR et Bpifrance. “Ce webinaire est l’occasion de rappeler que l’État a mis en place un certain nombre de dispositifs et qu’il convient maintenant de passer à l’acte et de concrétiser les projets”, explique Mohamed Amjahdi.

Des restaurateurs peuvent ainsi bénéficier de subventions de 50 à 70 % pour investir dans des équipements moins énergivores. De grands groupes peuvent également être accompagnés pour voir comment elles peuvent décarboner leur système de production ou trouver des solutions de substitution au plastique.

Ce webinaire comprendra des prises de parole des différents partenaires, des retours d’expérience de chefs d’entreprises et un temps d’échange avec les internautes. Il devait initialement comporter une partie en présentiel au conseil régional à Orléans qui a été annulée en raison de la situation sanitaire. Il est possible de s’inscrire jusqu’à la veille de l’événement.