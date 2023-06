La Nouvelle éco : quelles solutions concrètes pour décarboner l’économie ?

La crise énergétique a conduit la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Indre à mettre en place depuis l’automne un rendez-vous bimestriel intitulé Matinée de l’énergie. Le prochain rendez-vous aura lieu jeudi 8 juin de 8h30 à 12h30 à l’auditorium de la Cité du numérique.

Un rendez-vous destiné aux entreprises et aux collectivités organisé tous les deux mois depuis octobre dernier par la CCI de l'Indre. - CCI Indre

“Nous avons à chaque fois entre 20 et 30 entreprises qui participent. Notre souhait est d’aller plus loin, de toucher plus de monde et en particulier les PME et TPE qui constituent l’immense majorité des entreprises dans notre département, explique Michel Dengremont, conseiller industrie à la CCI. Ces sujets qui traitent de l’énergie, de l’environnement, du développement durable, sont systématiquement posés sur la table lorsque l’on aborde les questions de transformation des entreprises.”

Pour ce dernier rendez-vous avant l’été, la CCI a invité Philippe Dessertine, un économiste de renom qui intervient régulièrement dans l’émission C dans l’air sur France 5 et qui a publié en 2022 un livre, Le Grand basculement, où il défend notamment l’idée que l’écologie et le développement durable sont compatibles avec la croissance.

Cinq ateliers thématiques

La deuxième partie de la matinée se déroulera sous la forme d’ateliers avec des thèmes tels que la sobriété énergétique, les énergies renouvelables ou la mobilité durable animés par des experts. “Le but, c’est que les chefs d’entreprise qui seront présents repartent avec des solutions concrètes et utiles qu’ils vont pouvoir mettre en œuvre”, indique Michel Dengremont.

Quelque 3.000 entreprises du département ont été contactées. Pour les retardataires, il est encore possible de s’inscrire .