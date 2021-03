La nouvelle éco : quels jobs saisonniers pour l'été 2021 ?

Avec la crise économique, de nombreux secteurs vont moins recruter cet été. Mais les jobs saisonniers existent bel et bien. Le point dans le Poitou à l'occasion du "Summer Job 2021" organisé par le Crous de Poitiers en partenariat avec Pôle emploi, et qui pourrait proposer jusqu'à 2000 postes.

Quels jobs d'été pour les jeunes, les étudiants, et tous ceux qui vont chercher un petit boulot pendant la haute saison ? La crise économique et sanitaire empêche certains recrutements, surtout dans la restauration. Mais les jobs d'été existent, comme le montre le "Summer job 2021" organisé de ce lundi 22 mars au lundi 29 mars par le Crous de Poitiers, Pôle emploi et le Grand Poitiers. Parmi les secteurs d'activité qui recrutent : l'animation, les services à la personne, la vente... et l'agriculture, largement en tête des fournisseurs d'emplois saisonniers.

Sur ce forum, on a 500 postes saisonniers

"On met en relation des candidats et des employeurs, sur ce forum, on a 500 postes saisonniers dans la Vienne, autour des productions les plus connues sur notre territoire, comme la cueillette de melons" explique Khadija Zeghloul, directrice adjointe de l'ANEFA (Association national emploi et formation Agriculture) Poitou Maritime. "Sur les trois départements, Vienne, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, on aura en tout 3600 emplois saisonniers. Après, il faut voir si pendant la saison tout va se faire comme les années précédentes. Pour l'instant, tout reste pareil."

Le secteur de la restauration recrute peu

Même si l'agriculture fournit un certain nombre de jobs d'été dans le Poitou, le secteur recrute un peu moins que les années précédentes. Une tendance à la baisse observée aussi dans le secteur de l'assurance, de la vente et de l'hôtellerie restauration, où le recrutement est quasi nul, par manque de visibilité sur la date de la réouverture des bars, restaurants ou discothèques. "Dire à un étudiant qu'on va l'embaucher, si derrière on n'ouvre pas, c'est l'emmener sur une mauvaise piste, ce n'est pas possible " explique Jérôme Lacroix, président UMIH 86 pour les cafés, brasseries et boîtes de nuit. Et la vente à emporter réduit la possibilité de jobs saisonniers. "C'est très limité parce qu'on réduit le service."

Dans les parcs de loisirs, et attractions touristiques, entièrement ou partiellement fermés actuellement à cause des restrictions sanitaires, on se montre prudent. Mais on prévoit déjà des jobs d'été, comme à Center Parcs, dans le Nord-Vienne. Pour l'espace vert, l'entretien, la réception, une quarantaine de postes sont ouverts. Soit autant que les années précédentes.