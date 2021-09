Emploi : quels sont les nouveaux secteurs qui recrutent en Gironde?

Quels sont en Gironde et en Nouvelle Aquitaine, les filières qui recrutent? Comment être sûr de trouver un job après sa formation? Comment changer de vie professionnelle? Autant de questions que vous vous posez peut-être en cette rentrée et sur lesquelles l'AFPA de Nouvelle Aquitaine(Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) travaille en permanence.

Ainsi, avec le bouleversement de notre économie locale et régionale liée à la crise sanitaire, l'organisme vient de revoir son offre de formation, pour la calquer au plus près de la réalité du terrain. Une remise à jour faite à la fois avec les entreprises qui sont en tension, et qui ont besoin de personnes qualifiées rapidement, mais aussi avec l'Etat, et la Région qui eux financent ces formations pour la plupart.

Avec le plan de relance débloqué par le gouvernement au printemps dernier, la formation a justement été identifiée comme une priorité. En cette rentrée 2021, l'offre de formation et les financements sont donc plus importants que jamais.

Nouveaux métiers, nouvelles formations

Chez nous en Nouvelle Aquitaine, ces entreprises qui recrutent exercent en priorité dans les secteurs du numérique, de l'aide à la personne, de la transition écologique, de l'hôtellerie restauration et celui du bâtiment et des travaux publics.

Ce qui donne concrètement des formations comme :

- agent de maintenance des équipements de confort climatique

- installateur thermique

- concepteur d'application web

- technicien des réseaux

- ou opérateur de chantier spécialisé dans l'amiante.

Toutes ces formations débutent dans le courant du mois de septembre, et sont prises en charge financièrement, en totalité ou en partie. Un dernier chiffre qui prouve que ce système a fait ses preuves: 69% des stagiaires passés par l'AFPA trouvent un emploi en moins de 6 mois.

Pour aller plus loin: Journée Porte Ouverte dans les AFPA de Nouvelle Aquitaine le 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Toutes les adresses ici.