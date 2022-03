La Nouvelle éco : qui pour reprendre les marques le 36 et le 18 ?

Créées en 2011 par Albert Ballet, les marques le 36 et le 18 ont suscité un engouement chez les Berrichons d’ici et d’ailleurs et les gens de passage. Aujourd'hui retraité, il aimerait trouver un repreneur.

“Les gens étaient super contents que quelqu’un représente le Berry. J’ai été surpris que ça fonctionne aussi bien,” se souvient Albert Ballet. Cet ancien cadre commercial a été licencié à 51 ans après avoir fait la plus grande partie de sa carrière dans l’automobile. C’est à cette époque, en 2008, qu’il s’installe avec son épouse dans l’Indre, à Lignac, où il avait des attaches familiales.

_"Je n’arrivais pas à retrouver du travail. Il me restait six ans à faire avant de pouvoir prendre ma retraite. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Quand j’entendais les gens d’ici discuter, ils disaient : “Le Berry, personne ne connaît !” De là m’est venue l’idée de créer une marque pour identifier le Berry et le département_”, explique-t-il.

Deux marques distinctes

En septembre 2011, il crée la marque le 36 s’inspirant de ce qui a fait ailleurs avec d’autres numéros de départements, puis dans la foulée en décembre, la marque le 18. Il dessine des logos et invente des slogans tels que “Berry beautiful” ou “Berry very cool” et les fait broder ou imprimer dans la région sur divers supports vestimentaires (tee-shirts, polos, vestes, blousons, tabliers...) et accessoires.

“Je me suis dit, je vais faire les marchés de Noël, raconte-t-il. Si ça fonctionne, je continue, si ça ne fonctionne pas, j'arrête et je ferai autre chose. Je me souviens que je suis allé au marché de Noël au château de Chabenet où j’ai fait un carton.” Dans les mois qui suivent, ils sillonnent les deux départements pour se faire connaître, dépose ses produits dans des offices de tourisme et crée des modèles en lien avec des manifestations auxquelles il participe.

Chaque week-end (ou presque) pendant six ans, il est présent sur tout type de rendez-vous : foires-expositions, Printemps de Bourges... Via son site internet, il expédie des articles dans le monde entier. Il répond également à des demandes spécifiques d’associations et d’entreprises.

En 2017 sonne l’heure de la retraite. Albert Ballet met les deux marques en sommeil. Mais le concept lui paraît porteur et il part en quête d’un repreneur : “La marque est connue, il n’y a plus qu’à continuer, avec de nouvelles idées, ouvrir une boutique par exemple.” En 2019, il trouve des personnes intéressées “mais les banques n’ont pas suivi”. Le Covid marque un coup d’arrêt dans ses démarches. Aujourd’hui, il les relance avec l’espoir de faire renaître ces deux marques. Les personnes intéressées peuvent le contacter au 06 27 22 29 30 ou par mail : albertballet9@orange.fr.