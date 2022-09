La nouvelle éco - Quintésens, spécialiste de la gestion en patrimoine, inaugure une nouvelle agence et recrute

Quintésens inaugure ce vendredi 9 septembre de nouveaux locaux à Fontaine-lès-Dijon et recrute pour renforcer son équipe. Cette entreprise, filiale du groupe indépendant Pluralle, est spécialisée dans la gestion du patrimoine. Son indépendance lui permet de proposer les solutions les plus adaptées.

Quintésens est une entreprise qui se porte bien. Avec une progression de son chiffre d'affaires de 30% en un an, cette filiale du groupe Pluralle s'installe dans des bureaux plus grands qui lui permettent de privilégier la proximité et l'accueil physique de ses clients. La société recrute également pour renforcer son équipe. Quels sont ses atouts ? En quoi consiste la gestion du patrimoine ? Quelles sont les qualités requises pour rejoindre Quintésens ? Entretien avec Thomas Colas, son directeur régional en Bourgogne-Franche-Comté.

Thomas Colas, directeur régional de Quintésens Copier

Thomas Colas, directeur régional de Quintésens en Bourgogne-Franche-Comté - Quintésens

La gestion du patrimoine, ça n'a rien à voir avec Stéphane Bern ou les Journées du patrimoine qui arrivent ?

Non, pas tout à fait. On est plus sur le développement du patrimoine personnel ou des entreprises, tant sur la partie immobilière que financière. On peut avoir aussi des lois de défiscalisation dans le patrimoine historique, mais pas forcément des églises et des châteaux, on est plutôt sur du résidentiel. Quand on parle de patrimoine, en tout cas chez nous, c'est de développer l'épargne ou le patrimoine global de nos clients. C'est aussi de prévoir la retraite, prévoir sa succession et la transmission, et travailler aussi sur les préoccupations de nos clients qui vont être la prévoyance. Aujourd'hui, il m'arrive quelque chose, qu'est ce qui se passe demain pour ma famille ? Cela peut être aussi tout simplement se constituer une enveloppe d'épargne pour parer à l'imprévu ou pour un projet immobilier futur.

Ça vous oblige à suivre en permanence l'évolution des lois ?

Tout sujet d'actualité ou tout ce qui se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on le suit de près. On va suivre aussi tout ce qui est "marchés internationaux" au niveau de la Bourse ou les évolutions des marchés financiers.

Présentez nous votre entreprise, Quintésens

Quintésens, c'est à peu près 300 collaborateurs au niveau national. Sur la Bourgogne Franche-Comté, on est une trentaine et on appartient au groupe Pluralle qui est notre marque phare. Et donc, du coup, on est à peu près 90 au global sur la Bourgogne Franche-Comté et plus de 800 au niveau national.

Qui sont vos clients? C'est un public plutôt aisé ou ce sont tous les profils ?

Nous, ce qu'on a voulu, c'est vulgariser la gestion de patrimoine. On a bien sûr des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise, mais c'est pour tout le monde. Ça va du professeur d'école à un ouvrier dans le BTP, tout le monde peut être notre client. Le but, c'est l'accompagnement dans tous les projets, ça peut donc vraiment toucher tout type de public.

Il y a énormément de concurrence dans ce domaine de la gestion du patrimoine. Que faut il regarder pour être sûr de tomber sur quelqu'un de sérieux ?

Regardez les avis sur Internet, c'est la première chose ou être recommandé. On a la chance d'être présent depuis plusieurs années sur le territoire et d'être recommandé par nos clients. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité de nos nouveaux clients. Les avis Google ou autres font foi. Généralement, c'est là ou la différence se fait.

Vous recrutez en ce moment? Quel profil recherchez vous ?

On cherche plutôt des personnes qui sont motivées quelque soit leur parcours et leur âge. On met tous les moyens à leur disposition, tant sur les locaux que sur le matériel ou les outils pour bien travailler. Le point le plus important, ça reste la formation, tant pour une personne qui est déjà affutée sur notre métier qu'une personne novice. On aura le même process de formation et l'accompagnement pour que cette personne se sente bien chez nous, mais surtout qu'il ait les meilleures conditions pour travailler et la meilleure méthode pour apporter le meilleur conseil à nos clients.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le modèle économique de Quintésens

Le groupe Quintésens ne coûte rien à ses clients. Ses prestations ne donnent pas lieu à une facturation, à une demande d'honoraires ou à une lettre de mission. Ses conseillers sont rétribués par les professionnels de l'immobilier ou de la finance en fonction des placements. Mais son indépendance lui permet de ne pas à avoir de produits à placer coûte que coûte, contrairement aux entreprises filiales de groupe financiers ou de banques.

"On va travailler en tant qu'apporteur d'affaires, on n'a pas de catalogue, donc on n'a pas à proposer un produit spécifique à un client qu'on aurait dans notre besace ou dans le coffre de notre voiture. On va directement aller chercher la meilleure solution, lui proposer différents produits. Et c'est sur le choix du produit ou de la solution qu'il aura sélectionné avec nous, qu'on sera rémunéré, soit par le promoteur si c'est de la commercialisation immobilière, soit par l'organisme d'assurance pour certains placements. Ils vont nous rémunérer sur leurs marges directement. On n'a pas de gros groupes au dessus de nous, qu'ils soient assureurs, banques ou promoteurs immobilier, ce qui fait qu'on n'a pas de pression sur le choix des solutions qu'on va apporter à nos clients. On va vraiment choisir la meilleure solution à l'instant T pour notre client." explique Thomas Colas.